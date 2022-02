Hochzeit: Braut kann nicht glauben, was ihr Bräutigam von ihr verlangt – „Gar nicht komisch!“

Ärger bei der Planung der Hochzeit! Braut und Bräutigam haben hier komplett andere Vorstellungen...

Beim Thema Musik auf der Hochzeit hat der Bräutigam nämlich nicht seine Zukünftige, sondern seine eigene Mutter im Kopf.

Hochzeit: Bräutigam plant die Musik – doch seine Idee kommt überhaupt nicht gut an

Der erste Song des Abends und der erste Tanz – sie gehören traditionell ganz allein dem Brautpaar. Für diesen besonderen Moment wünschte sich der Bräutigam einen ebenso besonderen Song.

Und zwar den Elvis-Klassiker „Can't help falling in love“. Wie romantisch! Doch mit der Romantik war es schnell vorbei, als er weitere Details seines Plans offenbarte.

Hochzeit: Unfassbar, was ein Bräutigam von seiner Frau verlangt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Für den Hochzeitstanz will er nicht mit seiner Frau schunkeln. Sondern mit seiner Mutter! „Es geht um den verdammten ersten Tanz. Ich meinte zu meinem Verlobten, dass es vielleicht seltsam aussehen könnte, wenn er ihn mit seiner Mutter aufführt. Er fand das ganz und gar nicht komisch“, schreibt die verzweifelte Braut bei „Reddit“.

Hochzeit: Braut gibt sich gelassen

„Und wenn ich mich dagegen sträube, halten mich alle für eine 'Brautzilla'“, fürchtet sie. Das will die baldige Ehefrau auf jeden Fall vermeiden. Was also tun? „Wenn alle Gäste inklusive mir dann beim Hochzeitstanz zusehen, werden wir wissen, wie die Sache ausgeht!“, schreibt die gelassene Braut.

Hochzeit: Braut bittet um Ratschläge – „Warte lieber ab“

Bei „Reddit“ erhielt die Frau zahlreiche Ratschläge für ihre missliche Lage. „Warte mit dem Heiraten lieber ab, bis dein Verlobter erwachsen geworden ist“, witzelt ein Nutzer.

„Vielleicht hat das Lied eine besondere Bedeutung für Mutter und Sohn. Vielleicht ist es das Lied seiner Eltern oder das erste Lied, zu dem sie jemals getanzt hat. Hake doch noch einmal nach“, rät ein anderer. (vh)

