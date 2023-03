Hochzeit eskaliert schon vor Trauung – weil die Braut nur Gäste einlädt, die diese Bedingung erfüllen

Bei seiner Hochzeit möchte man als Braut-Paar doch meistens möglichst viele seiner Verwandten, Bekannten und Freunde um sich haben. Der Tag der persönlichen Liebe soll immerhin anständig zelebriert werden. Doch das sieht diese Braut wohl anders…

Eine Hochzeits-Einladung gibt es nur, wenn du Kohle in der Tasche hast: So denkt es sich eine Braut kurz vor ihrer Trauung. Sie weigerte sich Einladungen an Familienmitglieder zu verschicken, von denen sie annimmt, dass sie sich eine Teilnahme an ihrer Hochzeit nicht leisten können. Das finden natürlich nicht alle gut. Und so eskaliert schon vor der Trauung ein handfester Streit.

Hochzeit: Mutter kritisiert die Braut

Die Braut und ihr zukünftiger Ehemann wollen im Juni auf der Karibik heiraten. Die Flüge und Hotelkosten müssen die Gäste allerdings selber bezahlen, wie der „Mirror“ berichtet. Und da beginnt das Problem: Die Braut verschickte ausschließlich Einladungen an die Personen, von denen sie glaubt, dass sie sich das auch leisten können.

Ihre eigene Mutter kritisierte sie als „voreingenommen“ und sagte, dass ihre Handlung „so viele Menschen verärgert“ hätte. Außerdem sei es unhöflich, Menschen nach ihrem Einkommen zu beurteilen.

„Reddit“-User sind fassungslos

Doch die Braut ist sich keiner Schuld bewusst: In einem Post auf „Reddit“ schrieb sie: „Bin ich das Arschloch, weil ich meine ärmeren Verwandten nicht aus gutem Grund zu meiner Hochzeit eingeladen habe? Ich werde im Juni heiraten. Ich habe meine Einladungen im Januar verschickt, um allen Zeit für die Antwort zu geben. Wir haben eine Hochzeit in einem großen Ressort in der Dominikanischen Republik. Unsere Einladungen waren teuer. Und wir dachten es wäre ein guter Ort, um zu sparen, wenn wir nur Einladungen an Leute schicken, die es sich leisten können zu kommen.“

Wie der „Mirror“ berichtet, kam die Vorgehensweise der Braut auch bei zahlreichen „Reddit“-Usern nicht gut an. „Du hättest die Einladung einfach versenden und die Leute selbst entscheiden lassen können, ob sie zu teuer ist. Einladungen kosten im Großen und Ganzen nicht viel, wenn man bedenkt, dass du eine ganze Hochzeit am Zielort machst. Du bist billig und wertend und unhöflich“, schrieb beispielsweise ein User. Ob die Braut ihre Sicht nochmal ändern wird?