Absage in letzter Minute! Die Hochzeit war schon im vollen Gange, der Standesbeamte stand bereit, die Gäste waren eingetroffen. Doch dann plötzlich wollte die Braut nicht mehr.

+++ Hochzeit endet in Todes-Drama! Ehepaar erhält erschütternde Nachricht +++

Grund dafür war offenbar ihr Bräutigam, der sich vor versammelter Mannschaft danebenbenahm. Das konnte und wollte seine Zukünftige nicht hinnehmen und blies die Hochzeit kurzerhand ab. Damit war der Ärger aber noch nicht vorbei.

Hochzeit abgeblasen – weil Bräutigam DAS tut

Wie „Live Hindustan“ berichtete, ereignete sich der Vorfall in Uttar Pradesh, in Nordindien. Als der Bräutigam eintraf, war sofort klar, dass etwas nicht stimmte. Denn der Mann und einige seiner Verwandten standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Zudem war sein Vater nicht zur Hochzeit gekommen, was auf der Seite der Braut für Ärger sorgte.

Auch interessant: Hochzeit: Gäste reiben sich die Augen – Braut steht plötzlich mit IHM in Kirche

Das bekam auch der Bräutigam mit und wurde wütend. Mit betrunkenem Kopf ließ er seiner Wut freien Lauf und beschimpfte den Brautvater und weitere Verwandte in spe. Dann drohte er auch noch, sich nach der Feier mit dem Problem auseinandersetzen zu wollen. Das gefiel seiner Zukünftigen so gar nicht.

Familie versucht alles zu kitten

Das Verhalten ihres Verlobten erschrak die Braut und sie entschloss kurzerhand, die Hochzeit abzusagen. Damit trat sie eine Lawine der Entrüstung los. Die Familie ihres Bräutigams versuchte sie, weiterhin von der Heirat zu überzeugen, doch sie blieb hartnäckig. Verständlich, wenn man bedenkt, wie sich ihr Zukünftiger verhalten hatte.

Mehr Themen:

Zudem soll der Bräutigam nicht nur betrunken gewesen sein, sondern auch ein grundsätzliches Drogenproblem haben. Das dürfte ebenfalls in die Entscheidung der Braut, ihn doch nicht mehr heiraten zu wollen, eingeflossen sein.