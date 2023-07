Für viele Paare soll die eigene Hochzeit wohl zum schönsten Tag in Leben werden. Eine ausgelassene Feier mit Freunden und Familie dürften die meisten befürworten. Für den 33-jährigen Aziz aus Tunesien nahm sein Fest der Liebe ein tragisches Ende.

In den letzten Stunden seiner Hochzeit, als die meisten schon gegangen waren und nur noch ein kleiner Kreis vor Ort war, kam es zu einem schrecklichen Zwischenfall, bei dem der Bräutigam selbst mit dem Leben bezahlte.

Hochzeit: Bräutigam nimmt Bad in Pool und stirbt

Eine Fahrstunde von der Hauptstadt Tunis entfernt, feierte Bräutigam Aziz in der tunesischen Stadt Hammamet seine Hochzeit. Unmittelbar nach dem rauschenden Fest ereignete sich dann die Tragödie, bei der auch Gäste der Feier involviert waren.

Der Bräutigam und zwei seiner Freunde wollten sich wohl eine kleine Pause nach den jüngsten Ereignissen voller Liebe und Freude gönnen, als sie sich dazu entschieden den Pool aufzusuchen. Doch ihr Entschluss wurde zu Aziz‘ Todesurteil. Denn plötzlich floss Strom durch das Becken.

Elektroschock nach Hochzeit – Bräutigam sofort tot

Die Polizei geht davon aus, dass ein Strommast in der Nähe des Pools wohl defekt gewesen sein muss. Dadurch soll der Strom ins Wasser geflossen sein, wie „Mirror“ berichtet. In einer tunesischen Show meldete sich anschließend ein Freund zu Wort und erzählte von dem Vorfall, der in den Sozialen Netzwerken für große Betroffenheit gesorgt hatte.

„Aziz ging mit zwei Freunden ins Schwimmbad, und als sie es verließen, erlitten sie einen Stromschlag. Leider war Aziz auf der Stelle tot“, so der Freund.

Wichtig bei Stromschlägen: Zuerst die eigene Sicherheit beachten, rät das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Gerät man als Helfender selbst in den Stromkreis, wird man selbst zum Betroffenen. Daher sollte immer erst der Stromkreis durchbrochen werden, beispielsweise durch das Ziehen eines Steckers oder das Herausnehmen einer Sicherung. Mit Decken oder einem Holzstiel können die Betroffenen anschließend aus der Gefahrenzone geholt werden.