Bei dieser Hochzeit liegen bei der Braut die Nerven blank, obwohl die Trauung noch weit entfernt ist. Und was ist mal wieder der Auslöser für den ganzen Stress? Der schnöde Mammon.

Auf der Plattform Reddit erzählt die Braut von ihrem Dilemma. Das Ganze würde mittlerweile so weit gehen, dass sie unmittelbar davorsteht, die Hochzeit abzublasen. Was war passiert?

Hochzeit wird zum Streitfall

Seit drei Jahren ist sie mit ihrem Partner zusammen, schreibt sie. Davor wäre er mit einer Frau verheiratet gewesen, die einzig an seinem Geld interessiert gewesen sei. Mehrere Millionen soll der Mann auf der hohen Kante haben. Und seine Ex wollte davon so wie viel wie möglich für sich beanspruchen.

Irgendwann wurde es dem Mann zu bunt und er ließ sich scheiden. Dann lernte er seine jetzige Partnerin kennen, und nach drei Jahren wollen die beiden sich nun das Ja-Wort geben. Doch kurz vor der Hochzeit kommen der Braut große Zweifel.

„Die Zeit mit seiner Ex hat ihn zu einem anderen Menschen gemacht“, schreibt die Braut: „Früher war er sehr spendabel. Aber seit er die Erfahrung mit ihr gemacht hat, überlegt er immer zweimal, bevor er für seine Mitmenschen Geld ausgibt.“

Paar vor Hochzeit im Zwist

Vor einiger Zeit sei sie zu ihm gezogen und hätte zwar ein pompöses Haus vorgefunden: „Aber das Haus war quasi leer. Es standen in den Zimmern nur ein paar Second-Hand-Möbel. Es gab keine Dekoration, es fehlte an Besteck oder Geschirr.“

Und so kaufte die Frau von ihrem eigenen Geld einige Haushalts-Artikel und Deko-Produkte. „Ich habe echt einiges an Geld investiert, um das Haus wohnlicher zu machen“, schreibt sie. „Als es dann um größere Anschaffungen im Haus ging, habe ich ihn gefragt, ob er die Kosten übernehmen könne. Schließlich verfüge er über so viel Geld.“

Daraufhin sei ihr Partner ausgerastet und habe ihr unterstellt, sie sei nur hinter seinem Geld her. „Das stimmt aber nicht. Ich habe selbst einen Beruf, der mich gut entlohnt“, schreibt die Braut: „Ich bin nicht auf sein Geld aus. Ich fände es nur fair, wenn er bestimmte Kosten übernimmt, weil er nun mal über ein solches Vermögen verfügt.“

Kommt es zur Hochzeit oder nicht?

Geld sei daraufhin zu einem großen Streitthema zwischen den beiden geworden. Und nun weiß sie nicht mehr, ob sie ihn noch heiraten könne, wenn demnächst bei jedem Wochenend-Einkauf ein Streit zwischen den beiden über die Bezahlung entbrennen sollte. Daher suchte sie Rat in der Reddit-Gemeinde.

Die User waren sich schnell einig. Das Paar sollte sich professionelle Hilfe bei einer Therapie suchen. „Du solltest ihn nicht heiraten, ehe ihr das Thema in einer Therapie umfangreich gelöst habt“, schreibt jemand in den Kommentaren. Und eine andere Person meint: „Ganz offensichtlich hat er die Ehe mit seiner Ex noch nicht ganz verarbeitet. Das sollte jedoch geschehen, bevor ihr beide heiratet.“