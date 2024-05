Andrea Kiewel privat: Die Liebe brachte sie in Gefahr

Andrea Kiewel ist deutsche Moderatorin und das Gesicht des ZDF-„Fernsehgarten“. Es ist allerdings nicht immer alles rosig in ihrem Leben.

Andrea Kiewel, auch bekannt als „Kiwi“, hat neben ihrem erfolgreichen Leben vor der Kamera auch ein privates Leben. Dieses ist mittlerweile von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Neben Skandalen und Aufregung um die Moderatorin hatte sie privat auch mit einer Krankheit zu kämpfen.

Sie wurde am 10. Juni 1965 in Berlin geboren. Ihr Karriereweg führte von Leistungsschwimmerin, über Lehrerin, bis hin zur Fernsehmoderatorin. Privat schreibt sie auch gerne und brachte 2006 und 2020 jeweils ein Buch raus. Ihren ganzen Lebensweg und private Ereignisse kannst du hier nachlesen.

Andrea Kiewel privat: Karriere über Beckenrand hinaus

Die Fernsehmoderatorin Andrea Kiewel wurde 1965 als Andrea Mathyssek in Berlin geboren. In ihrer Jugend widmete sie sich dem Leistungsschwimmen. 1980 war sie sogar Teil der Jugend-Schwimmnationalmannschaft der DDR, wie „web.de“ berichtet.

Nach ihrem Abitur studierte sie Deutsch und Sport auf Lehramt. Mit Erfolg: Sie praktizierte ab 1988 für drei Jahre als Unterstufenlehrerin. Ihre Schulkarriere hing sie kurz danach an den Nagel. Sie landete 1990 vor der Kamera bei einer Sendung in der DDR.

Fernsehdurchbruch in der DDR

Ihren Start vor der Kamera machte sie beim „Deutschen Fernsehfunk“ in der DDR. Danach moderierte Andrea Kiewel 1991 die Vorabendsendung „Fenster aus Berlin“. Im Jahr 1993 wechselte sie zum Sender Sat. 1 und moderierte dort die Morgensendung „Sat. 1 Frühstücksfernsehen“. Heute ist sie das Gesicht des ZDF-„Fernsehgarten“. Ihren Durchbruch dort schaffte sie 2000. Seitdem ist sie, außer einer Pause von einem Jahr, dort nicht mehr wegzudenken.

Andrea Kiewel privat: Skandal durch Schleichwerbung

Andrea Kiewel ist seit 2000 ein fester Bestandteil des Kultfernsehens im ZDF. 2007 sah sie ihre Karriere jedoch den Bach runtergehen. Der Vorwurf gegen sie: private Schleichwerbung. Das „ok-magazin.de“ berichtet über die Kooperation mit „Weight Watchers“. Sie soll durch Werbung während Interviews eine höhere Summe an Geld bekommen haben. Als dieser Vertrag ans Licht kam, wurde sie mit sofortiger Wirkung entlassen.

Der Hintergrund: Während einer Talksendung hatte sie die Marke in den Himmel gelobt. Daraufhin wurde sie nach einer möglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen gefragt und sie bestritt dies. Später kam doch eine Kooperation ans Licht und sie wurde aufgrund von Vertragsbruch mit dem ZDF entlassen. Ebenso wurden alle Sendungen, wo sie Werbung für die Marke macht, aus der Mediathek gelöscht, wie „web.de“ erklärt.

„Kiwi“ zurück im Fernsehen

Ihr Comeback gab die Moderatorin am 31. Dezember 2008. Dort moderierte sie die „ZDF-Hitparade“. Seit 2009 ist Kiewel auch wieder beim „Fernsehgarten“ zu sehen. Laut „ok-magazin.de“ hat der Sender ihr aufgrund unzähliger Entschuldigungen und rasant sinkender Quoten eine zweite Chance gegeben. Neben dem „Fernsehgarten“ ist Andrea Kiewel auch in anderen Sendungen zu sehen gewesen.

Übersicht über die einzelnen Sendungen:

2007 : MDR-Sendung „Riverboat“

: MDR-Sendung „Riverboat“ 2009 : Gastgeberin „Goldene Henne“

: Gastgeberin „Goldene Henne“ 2009-2011 : RTL-Sendung „Einspruch! Die Show der Rechtsirrtümer“

: RTL-Sendung „Einspruch! Die Show der Rechtsirrtümer“ 2014 : „Rach tischt auf“

: „Rach tischt auf“ 2016 : n-tv „Das ist mein Israel“

: n-tv „Das ist mein Israel“ 2017 : ZDF „Die große 3-Länder-Show

: ZDF „Die große 3-Länder-Show 2021 : Gastjurorin bei „Das Supertalent“

: Gastjurorin bei „Das Supertalent“ 2024: „Kiwis große Partynacht“

Ist ihre Karriere zu viel Stress für sie?

Wenig hat Andrea Kiewel in ihrem Leben definitiv nicht zu tun. Das zeigte sich bei der Moderatorin auch körperlich. Sie hatte privat mit einer Krankheit zu kämpfen, von der du als Zuschauer nichts mitbekommen hast. In der Sendung „Volle Kanne“ verriet sie von zwei Hörstürzen in ihrer Vergangenheit. „Leute wie ich sind Zirkuspferde: Wir machen alles mit und funktionieren, bis wir umfallen“, erzählt sie in der Sendung.

Neben dem Stress berichtet „t-online.de“ auch, dass sie zu der Zeit unter einer Erkältung litt und diese aufgrund von Arbeit nicht richtig auskurieren konnte. Ihre Arbeit ist stressig und dazu kommt auch noch ein Privatleben.

Andrea Kiewel privat: Ihr Liebesleben ist nicht langweilig

Die Moderatorin hat bislang zwei Kinder aus zwei verschiedenen Ehen. Ihre erste Ehe hatte sie von 1999 bis 2001 mit Gerrit Brinkhaus. Sie und ihr damaliger Partner waren allerdings schon länger zusammen und hatten bereits seit 1986 ihr gemeinsames Kind Max, wie die „fürsie.de“ berichtet.

Moderatorin Andrea Kiewel mit Ex-Freund Gerrit Brinkhaus und Sohn Max , 1995 Foto: imago stock&people

Ihre zweite Ehe hatte sie mit Regisseur Theo Naumann. Mit ihm war Kiewel von 2004 bis 2009 verheiratet. Aus dieser Partnerschaft ist ihr Sohn Jonny 2001 entstanden. 2012 verstarb Naumann bei einem Motorradunfall.

Seit 2023 führt die Moderatorin eine Fernbeziehung und pendelt immer zwischen Tel Aviv und Frankfurt am Main hin und her. „Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist“, wie sie gegenüber „fürsie.de“ erzählt. Diese Beziehung hält sie privat. Der Öffentlichkeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei ihrem neuen Partner um einen israelischen Elitesoldaten handeln soll, laut „web.de“.

Die Liebe brachte sie in große Gefahr

Für ihre aktuelle Liebe ist sie nach Israel gezogen, obwohl dort aktuell Krieg herrscht. Während ihr Partner an der Front Israels gekämpft, stand sie in Deutschland lächelnd vor der Kamera. Sie hat den Angriff der Hamas damals live mitbekommen. „Und es macht Bumm, Bumm“, berichtet sie ihre Erfahrungen, nachdem sie in den Schutzbunker geflohen war.

Jeden Tag bangte Andrea Kiewel um das Leben ihres Partners und dann der Anruf: Ihr Freund darf nach Hause. „Mein Herz, das seit dem 7. Oktober in tausend Einzelteile zerlegt ist, fügt sich zusammen wie ein Bücherregal aus dem Ikea-Katalog. Es ist das Beste, Beste, was passieren konnte!“ – sagte sie im Interview mit der „fürsie.de“, als die Nachricht kam, dass er nach Hause kommt.

Jetzt weißt du alles über Andrea Kiewel.