Eine Hochzeit sollte ein freudiger Tag sein und kein Grund für einen Streit. Schließlich heiratet man im Regelfall nur einmal und darum sollte der besondere Tag in Ehren gehalten werden. Genau darum stieß es dem Bräutigam in diesem Fall auch so bitter auf.

Als er seine Schwiegermutter bei der Hochzeit sah, konnte er nicht fassen, was sie da gerade tat. Und in so eine Familie sollte er einheiratet? Nicht mit ihm.

Hochzeit abgebrochen – weil Schwiegermutter DAS tut

Wie „LIVEHindustan“ berichtet, kam es am Dienstag (27. Juni) bei einer Hochzeit zum Familiendrama. Im Bezirk Sambhal, Uttar Pradesh in Indien wollte sich ein Paar eigentlich ein ewig haltendes Versprechen geben. Bei der arrangierten Ehe lief es zunächst für eine indische Hochzeit wie gewohnt ab.

Der Bräutigam war mit den vorehelichen Ritualen beschäftigt, während sich die Gäste bereits vergnügten. Als der Bräutigam jedoch zur Party dazustieß, ging plötzlich alles drunter und drüber. Der Grund dafür war die Schwiegermutter – oder vielmehr ihr Verhalten. Als er sie rauchend und tanzend beobachtete, platze dem Mann der Kragen.

Bräutigam weigert sich zu heiraten

Er brach sofort die Rituale ab und weigerte sich dann sogar, mit der Hochzeit fortzufahren. Alle waren schockiert und so kam die ausgelassene Feier zu einem jähen Ende. Weil der Bräutigam seine Versprochene nicht mehr heiraten wollte, kam es zu einem Streit zwischen seiner Familie und derjenigen der Braut.

Schlussendlich trennten sich die Streitlager und alle fuhren nach Hause. Es ging sogar so weit, dass die Gemeinde am Ende ein Treffen zur Streitbeilegung führen musste – jedoch mit Erfolg. Denn Berichten zufolge sollen sich die Familien nach dem Treffen wieder versöhnt haben.

Hochzeit: Video geht viral

Während dieser Bräutigam die Hochzeit wegen seiner rauchenden Schwiegermutter absagte, machte zuvor ein Videoclip aus dem indischen Kulturkreis im Netz die Runde. Der zeigte zufällig eine ähnliche Szene, bei der eine Schwiegermutter mit einer Zigarette in der Hand ihren Schwiegersohn begrüßt. Ein Eklat!

Normalerweise würde die Schwiegermutter nicht rauchend oder mit einer Kippe in der Hand ihren zukünftigen Schwiegersohn begrüßen. Das dürfte auch die insgesamt acht Millionen Aufrufe des Videos erklären. Ob auch dieser Bräutigam danach die Hochzeit absagte?