Deutsche Post: Weihnachtskarte ist sechs Monate lang unterwegs – Absenderin reagiert überraschend

Wahrscheinlich kommt es jedem Kunden der Deutschen Post bekannt vor: Es gibt Probleme bei der Zustellung der Post oder sie kommt erst später an als erwartet.

Deutsche Post: Frau reagiert souverän auf deutlich verspätete Weihnachtskarte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Dass aber eine Weihnachtskarte ein halbes Jahr unterwegs ist, um dann doch noch anzukommen, ist äußerst skurril. Jetzt hat die Absenderin auf diesen Fauxpas der Deutschen Post reagiert – und das ziemlich überraschend!

Deutsche Post: Weihnachtskarte ist sechs Monate unterwegs

Auf der Facebook-Seite der Deutschen Post zeigt die Absenderin ein Foto der Weihnachtskarte, schreibt dazu: „Ich habe diese Weihnachtskarte Mitte Dezember 2020 abgeschickt. Sie ist gestern bei der Empfängerin angekommen. Poststempel vom 20. Dezember 2020. Ich freue mich, dass die Karte doch noch zugestellt wurde. Dankeschön!“

Die Deutsche Post muss Kritik einer Kundin einstecken – sie reagiert aber anders als erwartet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Jetzt will sie aber Konsequenzen ziehen und formuliert eine klare Forderung an die Deutsche Post. So schreibt die Kundin weiter: „Allerdings hättet ihr jetzt auch noch bis Dezember warten können. Das hätte mir eine Karte gespart.“ RUMMS! Kritik gepaart mit Humor? DAS kommt gut an.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Dann legt die Frau nach: „Eine Bitte habe ich noch. Ich habe Mitte April 2021 vier Geburtstagskarten verschickt. Keine der Karten kam an. Könnt ihr die vielleicht dann einfach im April 2022 zustellen? Dann sind die Geburtstagsgrüße für nächstes Jahr schon mal erledigt. Vielen Dank und frohe Weihnachten!“

Deutsche Post: Absenderin reagiert mit Humor

Immerhin hat das Social-Media-Team des Unternehmens schnell auf die humoristische Kritik der Absenderin reagiert und ihr geantwortet. So heißt es von der Deutschen Post auf Facebook: „So eine lange Beförderungszeit ist in der Tat ungewöhnlich. Aus welchem Grund es dazu kam, kann leider nicht geklärt werden, da bei gewöhnlichen Briefen und Postkarten keine Dokumentation über Bearbeitung geführt wird.“

Und weiter: „Sollten Briefe den Empfänger auch nach sieben Werktagen nicht erreicht haben, kann der Absender eine Nachforschung beauftragen.“ Na, diese Mühe wird für die Deutsche Post-Kundin in diesem Fall wohl nicht mehr nötig sein...

