RTL: Bericht – Sender plant massive Änderung – bald kannst du sie überall sehen

Rot, gelb, blau mit weißen Buchstaben. So kennt man das Logo von RTL. Das soll aber bald Geschichte sein, wie das Medienmagazin 'DWDL' berichtet. Denn RTL plant, sein Logo komplett umzubauen.

Demnach habe man in Köln schon die alten Flaggen eingeholt und neue Fahnen gehisst. Das neue RTL-Logo, es wird bunt.

RTL plant radikale Veränderung: Bald kannst du sie überall sehen

Laut 'DWDL' soll das neue Logo bei den in Kürze startenden Screenforce Days feierlich enthüllt werden. So wird es in Kürze keine einheitlichen Farben mehr geben, das Logo könne in sämtlichen Farbkombis erscheinen. Einzig erhalten bleiben die weißen Lettern 'RTL'.

Das ist RTL:

RTL Television gibt es seit 1988 in Deutschland.

Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen „Radio Luxemburg“.

Zu den bekanntesten Sendungen zählen „Exklusiv“, „Explosiv“, „RTL aktuell“ und „Stern TV“

Auch mehrere Unterhaltungsshows wie „Wer wird Millionär“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Bauer sucht Frau", „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Let's Dance“ gehören zu den großen Hits des Senders

Wann genau auch das TV-Logo umgebaut wird, sei bislang noch nicht vollständig klar, schreibt 'DWDL' weiter. „Vorerst wird jetzt aber der Auftritt des Unternehmens erneuert. Vermutlich zum Start in die neue TV-Saison und begleitend zu einigen Neustarts im Programm erhält dann der Sender RTL dieses neue Logo - inklusive einem komplett neuen OnAir-Auftritt. Es wird fürs Publikum mutmaßlich die größte Design-Änderung seit der Umstellung von RTL Plus zu RTL Anfang der 90er Jahre“, so der Mediendienst. Na, dann sind wir ja mal gespannt.

