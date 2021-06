Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Mann schaut entsetzt in seinen Briefkasten – „Der Inhalt war wichtig“

Wer einen Brief oder ein Paket erwartet, der ist auf Unternehmen wie die Deutsche Post angewiesen. Wenn der Postbote dann an der Tür klingelt oder die Sendung im Briefkasten liegt, freut man sich, dass diese angekommen ist. Doch bei einem Mann war es schnell vorbei mit der guten Stimmung. Als er in seinen Briefkasten schaute, wusste er nicht, ob er lachen oder weinen soll.

„Der Inhalt war wichtig“, schreibt der Deutsche Post-Kunde bei Facebook. Was ist passiert?

Deutsche Post: Mann nach Anblick von Brief irritiert

Als er den Brief in seinem Briefkasten sah, kam ihm schnell der Gedanke: „Der Postbote scheint Humor zu haben.“ Dahinter setzte er einen Emoji mit verschränkten Armen sowie einen tränenlachenden Emoji. Denn: „Der Inhalt war wichtig und 'Bitte nicht knicken!' hätte ihm sehr gut getan“, sagt der Mann.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Deshalb stand auf dem Briefumschlag auch der Hinweis: „Vorsicht, nicht knicken!“ Doch wie zwei mitveröffentlichte Fotos zeigen, steckte der Brief zum Teil im Briefkasten, sodass das restliche Stück des Umschlags abgeknickt herausragte. Schließlich fragt der Mann die Deutsche Post, wie sie das mit dem Humor des Postboten sieht.

Deutsche Post: Ein Postbote bei seiner Arbeit. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Deutsche Post erklärt Umstände

Die Deutsche Post reagierte mit den Worten: „Es tut mir leid, dass Deine Warenpost auf dem Transportweg oder der Zustellung beschädigt wurde.“ Weiter erklärt der Mitarbeiter des Unternehmens: „Hinweise, wie auf besondere Weise mit einer Sendung umgegangen werden soll, können jedoch nur bedingt beachtet werden. Schon auf dem Transportweg können Knicke in der maschinellen Bearbeitung entstehen. Nichtsdestotrotz nehmen wir Deine Beschwerde natürlich gerne auf, wenn Du dazu unseren Kundenservice kontaktierst.“

Ob der Inhalt des Briefumschlags durch das Knicken beschädigt wurde und, ob der Kunde den Kundenservice kontaktiert hat, bleibt unklar. (nk)