Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Mitarbeiterin mit krimineller Aktion – statt am Ziel landeten Pakete HIER

Nicht selten beschweren sich Deutsche Post-Kunden über Verspätungen oder anderen Komplikationen bei der Paketzustellung.

Im Landkreis Passau sind die kriminellen Machenschaften einer Deutsche Post-Angestellten aufgeflogen. (Archivbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Eine Mitarbeiterin bei Deutsche Post hat mit ihrem kriminellen Verhalten die Unzufriedenheit der Kunden allerdings auf die Spitze getrieben.

Deutsche Post: Pakete auf mysteriöse Weise verschwunden

Etwa 80 Kunden der Deutschen Post dürften sich in den letzten Monaten darüber gewundert haben, dass ihre Pakete auf mysteriöse Weise verschwunden sein sollen. Im Landkreis Passau konnte in den letzten eineinhalb Jahren so manche Bestellung nicht zugestellt werden.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Der Grund dafür ist nicht nur sehr kurios, sondern auch kriminell. So hat sich eine Mitarbeiterin an den Online-Bestellungen ihrer Kunden bereichert.

Deutsche Post: Mitarbeiterin unterschlägt Pakete in dreistelliger Höhe

Laut „Bild“ habe die Frau die Lieferungen für sich behalten. So kam eine ziemlich große Garderobe zusammen.

Einige Deutsche Post-Kunden dürften sich gefragt haben, wo ihr Paket bleibt. (Archivbild) Foto: dpa

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurde eine dreistellige Zahl an Kleidungsstücken, darunter Hosen, Bikinis und Unterwäsche, gefunden.

Deutsche Post: Polizei steckt in den Ermittlungen

Derzeit kümmert sich die Deutsche Post darum, dass die rechtmäßigen Besitzer ihre Pakete endlich erhalten.

Laut „Bild“ stecke die Polizei in Passau noch in den Ermittlungen. Die Motive der Mitarbeiterin sind noch nicht klar. (neb)