Deutsche Post: Nach Eishockey-Triumph wird jetzt DIESE Forderung laut – „schnell produzieren bitte!“

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Es könnte ein Frühsommer-Märchen werden: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zeigt bei der WM eine grandiose Leistung. Besonders ein Moment des Turniers hat es den Fans angetan – sie bitten gerade die Deutsche Post für die Ewigkeit festzuhalten.

Auslöser für diese kuriose Bitte an die Deutsche Post war ausgerechnet Bundestrainer Toni Söderholm. Kommt das Unternehmen den Fans entgegen?

Deutsche Post: Historischer Sieg-Treffer im Eishockey soll auf Briefmarke

„Das war ein Tor, von dem man eigentlich für ein Land Briefmarken produziert.“ So schwärmt Bundestrainer Toni Söderholm von dem entscheidenden Treffer von Marcel Noebels auf der anschließenden Pressekonferenz.

Die Deutsche Psot soll dieses Szene aus dem WM-Spiel gegen die Schweiz laut Fans auf eine Postmarke drucken. Foto: Roman Koksarov/dpa

Nicht nur, dass das Tor der deutschen Nationalmannschaft den Sieg über die Schweiz einbrachte und den Weg ins Halbfinale bescherte, der Entscheidungstreffer ist auch optisch ein echter Hingucker. Der Schweizer Keeper liegt quer ausgestreckt vor seinem Tor auf dem Eis, während Noebels den Puck geschickt von links in die rechte Torecke schießt.

+++Deutsche Post: Brief nicht zugestellt! Wütender Kunde erhält klare Ansage von der Post+++

Deutsche Post: Bundestrainer Söderholm bringt Stein ins Rollen

Ein Bild, das neben Bundestrainer Söderholm wohl auch die meisten deutschen Eishockey-Fans noch so lange wie möglich in Erinnerung behalten wollen – und der Bundestrainer hat ja auch bereits die Richtung vorgegeben, in welcher Form das möglich wäre.

---------------------

Mehr News zur Deutschen Post:

Deutsche Post warnt: Vorsicht vor dieser Nachricht – sie könnte dich teuer zu stehen kommen

Deutsche Post: Kunden resignieren wegen diesem Service – „Wann hat das ein Ende?“

Deutsche Post: „Absolute Schweinerei“ – Kundin wartet auf Medikament für ihren Hund und muss DAS erleben

---------------------

Kein Wunder also, dass „Eishockey News“ direkt mal bei der Deutschen Post per Facebook nachfragt, wie es mit einer Erinnerungsbriefmarke zu diesem historischen Treffer aussieht.

Deutsche Post: Eishockey-Fans feiern die Idee

Der Einfall wird auch gleich von der Eishockey-Community aufgegriffen. Sie ist regelrecht begeistert von der Idee:

„Ich kaufe direkt ein paar Zehner-Bögen, also schnell produzieren bitte!“

„DIESE Briefmarken wären SOFORT bei ins im Büro.“

„Ja, das muss auf 'ne Briefmarke!“

Deutsche Post muss Eishockey-Fans enttäuschen

Doch obwohl die Deutsche Post die Idee an sich gut findet, muss sie den Hoffnungen der Fans leider eine Absage erteilen.

+++ Deutsche Post: Verboten! DAS darfst du nicht per Brief verschicken +++

Laut einer Antwort des Unternehmens ist es überhaupt nicht für die Auswahl der Motive auf Briefmarken zuständig.

Deutsche Post ist nicht für Motive auf Briefmarken zuständig

„Nicht wir entscheiden darüber, welche Motive auf Briefmarken kommen, sondern das Bundesministerium für Finanzen“, heißt es da.

+++DHL-Bote kann Paket nach Tragödie nicht zustellen – was er dann macht, ist völlig irre+++

Vielleicht lohnt es sich für Eishockey-Fans ja da einmal nachzufragen…