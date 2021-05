Corona: Urlaub im Sommer 2021? SO sieht es an den beliebten Reisezielen der Deutschen aus

Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die Welt nun seit über einem Jahr fest im Griff.

Nun hoffen viele Deutsche dieses Jahr trotz der Corona-Pandemie wieder Urlaub im Ausland machen zu können. Wir sagen dir, was der aktuelle Stand bei beliebten Urlaubszielen ist.

Corona: Urlaub im Sommer 2021 – SO sieht es bei beliebten Reisezielen in Europa aus

Weit reisen erscheint wegen der Corona-Pandemie vielleicht noch unrealistischer. Deswegen werden viele Deutsche versuchen, im europäischen Ausland ihre Reise zu verbringen.

Besonders nah liegen hier die Niederlande. Das Land setzt auf Lockerungen, mehr liest du hier >>>

Urlaub in der Schweiz könnte dieses Jahr kompliziert werden. Derzeit warnt das Auswärtige Amt vor Urlaubs-Reisen in die Schweiz. Mit einem deutschen Pass darf man aber einreisen. Alle weiteren Infos zu Urlaub in der Schweiz findest du hier>>>.

Auch vor touristischen Reisen in unser Nachbarland Frankreich warnt das Auswärtige Amt. Das Land gilt als Hochinzidenzgebiet. Alle weiteren Infos kannst du hier nachlesen.

Weiter in den Süden Europas. In Portugal ist die Corona-Lage derzeit ziemlich unter Kontrolle. Dennoch kannst du als Deutscher aktuell keinen Urlaub in dem EU-Land machen. Warum das so ist, erfährst du hier.

---------------

Das ist Portugal:

Portugal ist ein südeuropäisches Land auf der Iberischen Halbinsel

Das Land grenzt an Spanien

Die Hauptstadt ist Lissabon

10,28 Millionen Menschen leben in dem Land (Stand: 2019)

Portugal umfasst eine Fläche von 92.212 Quadratkilometern

---------------

Ganz anderes sieht es in Spanien aus. Hier kannst du in bestimmten Regionen Urlaub machen – andere gelten aus Risikogebiete. Welchen Regeln du wo beachten musst, kannst du hier nachlesen.

Deutlich schwieriger ist es mit Urlaub in Kroatien. Das ganze Land wurde als Hochinzidenzgebiet bewertet. Alles was du dazu wissen musst, gibt es hier.

Viele Deutsche Reisen auch gerne nach England – immerhin hat das Land einiges zu bieten. Wenn du nach England reisen möchtest, darf dein Land nicht auf der roten Liste stehen. Was du sonst nach beachten solltest, findest du hier.

Corona: Wo könnte Urlaub in diesem Sommer möglich sein? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Cavan Images

Für einen Urlaub in Norwegen stehen die Chancen derzeit schlecht. Immerhin sinken die Infektionszahlen derzeit. Nicht vergessen solltest du, dass Norwegen nicht zur EU gehört. Was das für deinen Urlaub bedeutet, liest du hier.

Auch vor nicht notwendigen Reisen ins Nachbarland Schweden wird derzeit vom Auswärtigen Amt gewarnt. Das Land ist in der Corona-Krise seinen eigenen Weg gegangen. Wie die Lage aktuelle aussieht, erfährst du hier.

Corona: Urlaub im Sommer 2021 – SO sieht es bei beliebten Reisezielen außerhalb Europas aus

Schlecht sieht es auch für Urlaub in der Türkei aus. Bis zum 17. Mai gibt es einen harten Lockdown. Auch hier warnt das Auswärtige Amt vor touristischen Reisen. Alle Infos findest du hier.

Corona: Viele Deutsche sehnen sich nach einem schönen Strandurlaub. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Thailand gehört auch zu den beliebten Urlaubszielen der Deutschen. Hier musst du strenge Corona-Regeln beachten. Die Warnung, welche für die Türkei gilt, wurde auch für Thailand ausgesprochen. Alles weitere kannst du hier erfahren.

Wer in die Dominikanische Republik reisen möchte, hat immerhin einen Grund zur Freude: mittlerweile ist sie nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Dennoch wird von touristischen Reisen abgeraten. Alle Infos findest du hier.