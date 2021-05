Corona in Holland: Ist ein Urlaub 2021 möglich? Alle wichtigen Infos für Touristen.

Urlaub im Nachbarland Holland trotz Corona? Wer 2021 nach Holland reisen will, sollte sich in diesem Artikel informieren, wie die aktuelle Corona-Lage aussieht.

Die aktuelle Corona-Lage in Holland: 7-Tage-Inzidenz und Infektionszahlen

Unser liebes Nachbarland die Niederlande ist nach wie vor stark von der Corona-Pandemie betroffen. Seit Ausbruch der Pandemie gab es im Königreich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 1,58 Millionen Fälle. Darunter über 17.390 registrierte Covid-19-Todesfälle (Stand 13. Mai).

Die Niederlange gilt als Corona-Hochinzidenzgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter hoch und liegt bei etwa 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche.

Corona in Holland: Regierung bittet auf Reisen zu verzichten

Die niederländische Regierung bittet deshalb darum, auf Reisen in das Land zu verzichten. Verboten sind diese allerdings nicht. Wer in der Niederlande einreisen möchte, muss einen negativen Coronatest präsentieren, welcher nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Allerdings: Die Niederlande haben Deutschland zum Risikogebiet erklärt, wie es beim Auswärtigen Amt heißt. Reisende aus Deutschland sollen sich nach Einreise dringend in den Niederlanden für 10 Tage in Hausquarantäne (auch Ferienunterkünfte) begeben.

Schon seit mehr über zwei Wochen ist Außengastronomie in den Niederlanden wieder möglich. Es darf sogar wieder ohne Termin geshoppt werden.

Niederlande plant weitere Lockerungen ab 19. Mai

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat nun für kommende Woche (ab 19. Mai) weitere Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen angekündigt. Voraussetzung sei, dass die Zahl der Einweisungen von Covid-19-Patienten in die Krankenhäuser und auf die Intensivstationen weiter sinke.

Mark Rutte plant weitere Corona-Lockerungen in der Niederlande. Foto: Imago Images

Zoos, Freizeitparks und Minigolfanlagen sollen wieder für den Besucherverkehr freigeben werden. Auch für Gastronomen ist noch mehr möglich: Außenterrassen dürfen künftig nicht nur von 12 bis 18 Uhr, sondern von 6 bis 20 Uhr öffnen.

Zudem sollen zahlreiche Reisewarnungen für beliebte Urlaubsziele aufgehoben werden.

Diese Hygieneregeln gelten in den Niederlanden

Der Abstand von 1,5 Metern ist überall einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht ab einem Alter von 13 Jahren in öffentlich zugänglichen Innenräumen, im öffentlichen Personennahverkehr, auf Fähren, auf Flügen der KLM und am Flughafen Schiphol. Ansonsten gelten die auch in Deutschland üblichen Hygieneregeln.