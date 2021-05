Corona in Portugal: Ist ein Urlaub 2021 möglich? Alle wichtigen Infos für Touristen

Urlaub trotz Corona-Pandemie im Süden Europas? Wer 2021 nach Portugal reisen will, sollte sich in diesem Artikel informieren, wie die aktuelle Corona-Lage aussieht.

Die aktuelle Corona-Lage in Portugal: 7-Tage-Inzidenz und Infektionszahlen

Etwas mehr als zehn Millionen Menschen leben in Portugal. Das Land im Süden Europas gehört besonders in den Sommermonaten zu den beliebten Reisezielen. Doch ist eine Reise nach Portugal auch im Jahr 2021 trotz der weltweiten Corona-Pandemie möglich?

Das ist Portugal:

Portugal ist ein südeuropäisches Land auf der Iberischen Halbinsel

Das Land grenzt an Spanien

Die Hauptstadt ist Lissabon

10,28 Millionen Menschen leben in dem Land (Stand: 2019)

Portugal umfasst eine Fläche von 92.212 Quadratkilometern

Laut der WHO (Weltgesundheitsorganisation) wurde Portugal von der Corona-Pandemie hart getroffen. 16.976 registrierte Covid-19-Todesfälle gab es bisher in dem Land (Stand 3. Mai). Zum Vergleich: In Deutschland sind es derzeit laut Robert-Koch-Institut 83.876.

Die die Corona-Lage in dem EU-Staat hat mittlerweile nach einer harten Welle wieder deutlich entspannt. Die 7-Tage Inzidenz liegt aktuell landesweit bei 27,8 – also deutlich unter der von Deutschland. Die Impfquote liegt derzeit bei 24,65 Prozent (Erstimpfungen und 8,90 Prozent vollständig).

Urlaub 2021 trotz Corona-Pandemie in Portugal?

Die Zahlen deuten eigentlich darauf hin, dass Urlaub in Portugal trotz der Corona-Pandemie im Jahr 2021 möglich sein sollte. Doch was sagt das Auswärtige Amt dazu?

Grundsätzlich gibt es für Portugal derzeit keine Reisewarnung. Der EU-Staat wird auch nicht als Risikogebiet eingestuft. Doch freue dich nicht zu früh: Auch in Portugal gibt es einige Ausnahmen. Aufgrund des Infektionsgeschehens ist die beliebte Urlaubsregion Algarve derzeit als Risikogebiet eingestuft – gleiches gilt für die autonome Region Azoren und die autonome Inselregion Madeira. Für diese gilt außerdem eine Reisewarnung.

Corona in Portugal: Bei der Einreise müssen einige Regeln beachtet werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Andreas Haas

Man könnte nun meinen, dass einer Reise an die tollen Strände Portugals, welche in Nicht-Risiko-Regionen liegen, nichts mehr im Wege steht. Doch weit gefehlt. Nicht Portugal ist hierbei das Problem, sondern Deutschland. Derzeit sind für Reisende aus Deutschland ausschließlich notwendige, nicht touristische Reisen erlaubt. Außerdem ist ein negativer PCR-Test (kein Schnelltests) erforderlich, welcher nicht länger als 72 Stunden vor Abflug erfolgt und gegenüber der Fluggesellschaft nachzuweisen ist. Ausgenommen sind Kinder unter zwei Jahren.

Des Weiteren müssen Einreisende eine elektronische Reiseanmeldung vollziehen. Die Einreise nach Portugal ist über den Landweg nur möglich, wenn ein Wohnsitz in dem EU-Land nachgewiesen werden kann oder aus beruflichen beziehungsweise gewerblichen Zwecken.

Portugal: 14-tägige Quarantäne unter diesen Bedingungen verpflichtend

Reisende, welche sich vor der Einreise in Portugal in den letzten 14 Tagen in einem Schengenland mit einer 14-Tagesinzidenz von mehr als 500 Fällen pro 100.000 Einwohner oder sich in Südafrika, Brasilien und Indien aufgehalten haben, müssen sich nach Einreise in Portugal für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Außerdem wird bei allen Einreisenden die Körpertemperatur gemessen. Liegt diese bei über 39 Grad Celsius muss man mit weiteren Untersuchungen und ggf. mit Maßnahmen wie Quarantäne rechnen. Eine prophylaktische Quarantäne ist bei einer Einreise aus Deutschland aber nicht vorgesehen.

Wenn du nach deinem Aufenthalt in Portugal per Auto zurück nach Deutschland möchtest, musst du bei der Einreise nach Spanien keinen PCR-Test vorlegen.

Corona in Portugal: SO ist die derzeitige Lage

In Portugal gilt aktuell der Notstand. Allerdings wird ein Plan zur Öffnung umgesetzt. Je nach Region gibt es dabei unterschiedliche Regeln. Auf der Re-open EU kannst du dich dazu gut informieren.

Derzeit ist die Bewegung im öffentlichen Raum noch eingeschränkt. Aber es gibt schrittweise Öffnungen im Handel und Gaststättengewerbe. Spaziergänge und sportliche Betätigungen von kurzer Dauer sind erlaubt. Menschenansammlungen, der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit und private Feiern bleiben untersagt. Clubs und Bars haben geschlossen.

Wenn man sich in Portugal im öffentlichen Raum bewegt, kann es zu Temperaturmessungen kommen (beispielsweise wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte). Das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz ist in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften Pflicht. Das Tragen von Masken im Freien im gesamten öffentlichen Raum ist überall dort verpflichtend, wo der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Von der Maskenpflicht sind in Portugal Kinder unter zehn Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest ausgenommen. Zuwiderhandeln kann für eine Person bis zu 500 Euro kosten – Gruppen bis zu 5000 Euro.

Corona in Portugal: DAS gilt in den Risikogebieten

In den autonomen Regionen Madeira und Azoren gelten eigene Maßnahmen. Vor oder bei Einreise nach Madeira muss eine Gesundheitserklärung abgegeben werden. Bei der Einreise muss entweder ein negativer PCR-Test vorgelegt werden oder vor Ort ein kostenloser gemacht werden. Bis zum Erhalt des Ergebnisses müssen sich die Einreisenden in Selbstisolation begeben. Vollständig Geimpfte oder Genese müssen kein Testergebnis vorlegen. Aber einen Nachweis erbingen.

Auf Madeira gelten nächtliche Ausgangssperren. „Versammlungen und Feste im öffentlichen und privaten Raum, in Restaurants und gewerblichen Räume, sind maximal fünf Personen pro Gruppe begrenzt, es sei denn sie gehören alle zum selben Haushalt. Für gewerbliche Einrichtungen gelten beschränkte Öffnungszeiten“, so das Auswärtige Amt.

Corona in Portugal: Auf Madeira gelten derzeit besondere Regeln. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Martin Bäuml Fotodesign

Vor der Einreise auf die Azoren muss 72 Stunden vor dem Abflug ein Fragebogen ausgefüllt werden. Ansonsten muss dieser bei der Einreise nachträglich ausgefüllt werden. Für Reisen zwischen den einzelnen Inseln der Azoren muss ebenfalls ein Formular benutzt werden.

„Bei der Einreise mit dem Flugzeug vom Festland auf die Azoren muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht länger als 72 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde. Davon ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren. Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen soll ein weiterer Test am sechsten Tag sowie nunmehr auch am zwölften Tag nach dem ersten Test erfolgen. Reisende müssen sich dafür mit der Gesundheitsbehörde des Aufenthaltsorts in Verbindung setzen. Auch bei Weiterreise auf dem Luftweg von São Miguel auf eine andere Azoreninsel muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht länger als 72 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde“, heißt es vom Auswärtige Amt.

Auf den Azoren gelten fünf unterschiedliche Risikostufen. Teilweise gibt es nächtliche Ausgangsperren. Die Öffnungszeiten von Geschäften, Einkaufszentren, Restaurants und Cafés sind weiter eingeschränkt.

Sollte ein PCR-Test bei der Einreise oder dem Aufenthalt auf den Azoren oder Madeira positiv sein, ist eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben.

Grundsätzlich ist ein Urlaub in Portugal also derzeit nicht möglich. Das liegt allerdings nicht an der Corona-Lage vor Ort, sondern der Situation in Deutschland. Sollte sich diese verbessern, könnte es sein, dass Urlaub auch 2021 noch in Portugal wieder möglich wird.