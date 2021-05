Corona in England: Ist ein Urlaub 2021 möglich? Alle wichtigen Infos für Touristen

Urlaub in England trotz Corona-Pandemie? Wer 2021 seinen Earl Grey und eine deftige Portion Fish & Chips im Heimatland der Beatles genießen will, der sollte sich in diesem Artikel darüber informieren, wie die aktuelle Corona-Lage in England aussieht.

Die aktuelle Corona-Lage in England: 7-Tage-Inzidenz, Infektionszahlen und Impfungen (Stand: 3. Mai)

England sowie das gesamte Vereinigte Königreich sind nach wie vor vom Coronavirus betroffen, wenn auch regional sehr unterschiedlich. Seit dem 18. März stuft das Robert-Koch-Institut England jedoch nicht mehr als Risikogebiet ein.

Bei insgesamt 67.886.004 Einwohnern sind im Vereinigten Königreich derzeit 4.435.831 Personen mit dem Coronavirus infiziert, wobei die Infektionsrate bei 6,53 Prozent liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Vereinigten Königreich liegt derzeit bei 22,7.

Jedoch ist das Vereinigte Königreich, was die Impfungen betrifft, deutlich fortgeschrittener als Deutschland. So haben dort bereits 50,83 Prozent der gesamten Bevölkerung eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Seit dem 29. März ist das Öffnen von Geschäften sowie Inlandsreisen in England daher wieder erlaubt. Es dürfen sich draußen bis zu sechs Personen aus bis zu sechs verschiedenen Haushalten („Rule of 6“) oder mit mehr als sechs Personen aus zwei Haushalten treffen. Grundsätzlich gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.

Corona in England: Personen aus DIESEN Ländern dürfen nicht einreisen

Im gesamten Vereinigten Königreich gilt derzeit ein striktes Einreiseverbot aus sogenannten „Travel Ban Countries“. All diese Länder hält das Vereinigte Königreich auf einer roten Liste fest.

Auf dieser ist Deutschland zwar derzeit nicht vertreten, jedoch könnten wir uns bei weiter ansteigenden Infektionszahlen in Windeseile einen Platz darauf verschaffen.

Das Einreiseverbot gilt auch für alle Reisenden, die sich zehn Tage vor ihrer Einreise nach England in einem der „Travel Ban Countries“ aufgehalten haben.

Urlaub in England? Das ist für Deutsche zu beachten

Auch wenn England vom Robert-Koch-Institut mittlerweile nicht mehr als Risikogebiet eingestuft wird, rät das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach England weiterhin ab.

Deutsche, die trotzdem nach England einreisen möchten, müssen daher einige Corona-Beschränkungen in Kauf nehmen, welche die Regierung des Vereinigten Königreiches festgelegt hat.

1. Online-Formular zur Registrierung

Mindestens 48 Stunden vor einer Einreise nach England muss sich jeder Reisende in einem Online-Formular registrieren, damit im Falle einer Corona-Infektion eine Nachverfolgung der betroffenen Person ermöglicht werden kann. Das Formular muss bereits vor Antritt einer Reise nach England am Flughafen, im Zug oder an der Fähre vorgezeigt werden.

2. Nachweis eines negativen Corona-Test vor Einreise

Auch wer die Corona-Impfung bereits erhalten hat, muss mindestens drei Tage vor Antritt der Reise nach England einen Corona-Test machen. Anerkannt werden hierbei PCR-Tests, RT-Lamp-Tests sowie Antigentests. Das negative Testergebnis muss anschließend in Englisch, Französisch oder Spanisch vorgelegt werden. Wer den Versuch wagt, ohne einen negativen Corona-Test nach England einzureisen, dem droht eine Geldstrafe von bis zu 500 britischen Pfund (etwa 576 Euro).

3. Zehn Tage Quarantäne

Sobald eine Person aus dem Ausland in England angekommen ist, muss sie sich unverzüglich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Die Quarantänezeit kann im eigenen Haus, im Haus von Freunden oder Verwandten oder in einem Hotelzimmer absolviert werden. Zu beachten ist dabei nur, dass die Unterkunft in der gesamten Zeit nicht verlassen werden darf. Die Adresse, bei welcher sich ein Reisender unter Quarantäne stellt, muss zuvor im Online-Formular angegeben werden. Wer gegen die Quarantäne-Regeln verstößt, dem droht eine Geldstrafe von bis zu 10.000 britischen Pfund (etwa 11.527 Euro).

4. Zwei zusätzliche Corona-Tests während der Quarantäne

Aber damit nicht genug – denn auch während der zehntägigen Quarantäne müssen Einreisende am zweiten und achten Tag jeweils noch einen zusätzlichen Corona-Test durchführen. Die Termine dazu müssen bereits vor Antritt der Reise nach England gebucht und im Online-Formular angeben werden. Auch hier kann bei Verstoß eine Geldstrafe von bis zu 2.000 britischen Pfund (etwa 2300 Euro) drohen.

Diese Regeln sollen mindestens bis zum 16. Mai gelten. (mkx)