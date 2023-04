Amazon: Wenn Kunden DIESEN Anruf erhalten, sollten alle Alarmglocken schrillen

Dich hat noch nie ein Mitarbeiter von Amazon angerufen? Dann könnte es bald so weit sein.

Laut der „Watchlist Internet“ versuchen Betrüger aktuell wieder auf besonders perfide Weise, Amazon-Kunden übers Ohr zu hauen. Diese sollten deshalb umso mehr aufpassen, wenn demnächst bei ihnen das Telefon klingelt.

Vorsicht vor Amazon-Anrufen!

In jüngster Zeit geben sich Betrüger immer wieder als Amazon-Mitarbeiter aus und rufen dann wahllos Kunden an. Am Telefon informieren sie ihre potenziellen Opfer über verdächtige Bestellungen auf deren Konten und dass diese womöglich gehackt worden sein könnten.

Unter dem Vorwand, die Bestellungen zu stornieren und die Kunden vor Kriminellen schützen zu wollen, sollen diese dann Informationen preisgeben. Wer hier einknickt, läuft Gefahr, wirklich das Opfer von Cyberkriminellen zu werden. Einmal die Zugangsdaten erwähnt, schwupps liegt das Konto in den Händen der Betrüger.

So gehen die Kriminellen vor

Die Bestellungen, die angeblich über dein Konto getätigt wurden, wurden angeblich auf „hold“ gesetzt, erzählt dann der Hochstapler am Telefon. Darum kannst du sie nicht in deinem Konto sehen, wird dann behauptet. Damit die Bestellung endgültig gelöscht werden kann, sollst du eine Fernwartungssoftware auf deinem Gerät herunterladen.

Darüber erhalten die Betrüger dann Zugriff auf deinen Laptop, dein Handy etc. Sobald du dich damit bei Amazon anmeldest, verfügen sie über deine Zugangsdaten. Danach sollst du dich bei deinem Bankkonto anmelden, damit du eine Zahlung freigibst – natürlich unter irgendeinem bei den Haaren herbeigezogenen Vorwand. Teils verlangen die Kriminellen auch noch Kopien von deinem Ausweis oder deiner Kreditkarte.

Das können Amazon-Kunden tun

Vorneweg: Amazon wird dich in den seltensten Fällen – wenn überhaupt – telefonisch kontaktieren. Meist läuft die Kommunikation per E-Mail ab. Solltest du dennoch angerufen werden, solltest du unbedingt misstrauisch sein und keine sensiblen persönlichen Daten preisgeben.

Doch was ist, wenn es bereits zu spät ist? Solltest du Zahlungen freigegeben haben, kann dir deine Bank weiterhelfen. Wenn du dich umgehend kümmerst, kann sie den Betrag eventuell noch stornieren. Sollte der Verdacht bestehen, dass die Betrüger bereits Zugriff auf deine Karten haben, dann lasse sie sofort sperren und ändere alle Passwörter. Wenn du auf deinem Gerät auf Ansprache hin Programme installiert hast, solltest du sie sofort wieder deinstallieren und das Gerät am besten auf Werkseinstellung zurücksetzen. Informiere dann Amazon und auch die Verbraucherzentrale über den Betrugsversucht. Im Schadensfall solltest du ebenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten.