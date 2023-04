Amazon: Kunden aufgepasst – HIER lauert eine Gefahr

Warnung an Amazon-Kunden! Sollte sich das Unternehmen demnächst bei dir melden, dann solltest du vorsichtig vorgehen.

Denn mehrere Amazon-Kunden melden in letzter Zeit betrügerische Anrufe, die im Namen des Versandriesen getätigt werden. Solltest du auf die reinfallen, dann sind im schlimmsten Fall deine persönlichen Daten, dein Account und auch dein Geld weg.

Amazon-Gutschein? Bei diesem Anruf solltest du aufhorchen

100 Beschwerden innerhalb von 24 Stunden – das ist mal `ne Hausnummer. Und alle handelten von Fake-Gutscheinen. „Bei der neuesten Betrugsmasche, die uns seit Kurzem durch zahlreiche Beschwerden bekannt geworden ist, geben sich Betrüger am Telefon als Amazon-Mitarbeiter:innen aus. Sie sprechen meistens Englisch und versuchen, von den Angerufenen mit ganz einfachen Tricks persönliche Daten zu erfragen“, erklärt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

„Soweit uns bekannt, versprechen die Betrüger entweder einen Amazon-Geldgutschein oder wollen zu einer vermeintlichen Bestellung Auskunft geben oder möchten die Kontodaten des Angerufenen abgleichen.“ Weil täglich viele Kunden auf die Ankunft ihrer Bestellungen warten, sind sie besonders empfänglich für die Anrufe.

Tipps bei Phishing-Anrufen

Wie bei allen Betrugsversuchen per Telefon gilt: „Aber kein seriöses Unternehmen ruft bei seinen Kund:innen an und fragt umfangreiche vertrauliche Daten ab!“ Das gibt auch Dr. Steinmaurer den Verbrauchern mit. Zudem rät er zu einem „gesunden Misstrauen“. Denn das sei „das beste Rezept gegen Betrügereien“. Solltest du an dem Wahrheitsgehalt der Worte des Anrufers zweifeln – einfach direkt auflegen!

„Und sollten Sie irrtümlich Daten preisgeben – dann ab zur Polizei!“, appelliert der Experte an Verbraucher. Denn haben die Kriminellen erst einmal Zugangsdaten in der Hand, können sie sich in dein Konto einloggen und Produkte bestellen. Das ausgegebene Geld zurückzubekommen, gestaltet sich dann mitunter schwierig im Nachhinein.