Achtung vor „Amazon“-Angebot! Kunden sollten sich beim Kauf von diesen Waren vorsehen

Auch Amazon-Kunden müssen bei ihrem Einkauf immer auf der Hut sein. Denn auch auf dieser Plattform treiben Betrüger ihr Unwesen und versuchen, die arglosen Kunden um ihr Geld zu bringen.

Aber nicht nur dort sind sie unterwegs. Auch an anderer Stellen versuchen sie mit einer miesen Masche Geld zu machen. Dafür nutzen sie den Namen Amazon für ihre Zwecke.

Wichtige Warnung

Wer im Netz unterwegs ist, sollte immer genau aufpassen, was und von wem er etwas kauft. Nun warnt die Verbraucherzentrale Sachsen davor, dass Kriminelle auf verschiedenen Plattformen Geräte wie Smartphones, Spielekonsolen oder Notebooks als angebliche „Amazon-Pakete“ zum Kauf anbieten. Sie wollen ihre Opfer durch gute Preise für die Artikel locken.

Die „palettenweise“ angebotene Ware stamme angeblich von Retouren und aus Lagerräumungen von Amazon. Diese Paletten werden demnach schon ab einem Preis von 30 Euro angeboten. Zu den Angeboten teilen angeblich zufriedene Kunden „Beweisfotos“ und Produkt-Berichte über die angebotene Ware. Doch man sollte auf keinen Fall auf ein solches Angebot.

Betrüger versuchen Kunden um Geld zu bringen

Letztendlich kommt die angebotene Ware nie bei den Kunden an. Ein Mann zahlte beispielsweise mehrere Hundert Euro für Paletten und bekam: nichts. Auch die E-Mail-Adresse des angeblichen Verkäufers war nicht mehr erreichbar.

„Zwar werden zurückgeschickte Waren tatsächlich teilweise palettenweise wieder verkauft. Jedoch nicht wie in den sozialen Netzwerken angeboten für wenig Geld an Privatkunden, sondern in großen Mengen an Unternehmen“, erklärt Heike Teubner von der Verbraucherzentrale in Auerbach.

„Wer als Privatkunde auf das große Schnäppchen hofft, sollte bei unverhältnismäßig günstigen Angeboten immer hellhörig werden. Kein seriöser Händler hat etwas zu verschenken. Daher sind Angebote auf sozialen Medien immer mit Vorsicht zu genießen“, so Teubner weiter.