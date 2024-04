Essen: Rotes Kreuz warnt vor gefährlicher Betrüger-Masche! So erkennst du sie

Egal ob bei der Sparkasse, Whatsapp oder Amazon – immer wieder kommt es vor, dass Betrüger mit ihren kriminellen Machenschaften versuchen, den Kunden unter falschem Namen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Derzeit warnt das Deutsche Rote Kreuz im Kreisverband Essen vor einer neuen fiesen Betrugsmasche. HIER sollten Kunden hellhörig werden.

Bei den sogenannten Phishing-Versuchen ist es ganz unterschiedlich, wie die Betrüger versuchen, mit ihren Opfern Kontakt aufzunehmen. Einige probieren es per Mail oder Messenger-Dienst, andere rufen ganz klassisch noch per Telefon an. Wer aufmerksam ist, sollte bei diesen ersten Anzeichen genauer hinschauen und dubiose Absender genauer unter die Lupe nehmen.

Essen: Bewohner geraten ins Visier

„Bundesweit werden unter dem Namen des DRK Anrufe getätigt und Produkte und Informationen wie Beratungsgespräche, Hausnotrufgeräte, angeblich kostenlose Pflegematerialien oder Pflegeboxen angeboten“, heißt es in der Warnung des DRK Essen. Auch wenn gratis Produkte auf den ersten Blick verlockend zu sein scheinen, sollten Kunden an dieser Stelle keinesfalls in die Falle tappen, denn ansonsten geht es ihren persönlichen Daten an den Kragen.

Obwohl die Produkte nämlich als kostenlos angepriesen werden, verlangen die Betrüger nur kurze Zeit später sensible Informationen der Kunden wie Bank- oder Versicherungsdaten. Spätestens an dieser Stelle sollen kontaktiere Personen hellhörig werden und das Gespräch beenden. Das Deutsche Rote Kreuz im Kreisverband Essen erklärt im Netz: „Diese Anrufe stammen nicht von uns! Wir kontaktieren keine Personen am Telefon, um die Herausgabe von Daten, Spendenüberweisungen oder anderweitige sensible Informationen zu erbitten.“

Auch wenn sich bei einem Anruf nicht die Absenderadresse auf ihre Seriosität überprüfen lässt, sollten Kunden bei den genannten Anzeichen hellhörig werden. In jedem Fall gilt: Niemals vertrauliche Daten preisgeben und bei dem Verdacht auf einen Betrugsversuch umgehend die Polizei kontaktieren.