EC-Karten-Vorfall im Ruhrgebiet – vermeintlicher Bankmitarbeiter entpuppt sich als Betrüger

Achtung Betrug! Eine gefährliche Masche macht sich aktuell im Ruhrgebiet breit. Unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Bankmitarbeiters versuchen Kriminelle, an dein Geld zu kommen. Dafür haben sie eine ganz besonders perfide Taktik…

Die Betrugsmasche ist für die Polizei schon nichts Neues mehr. Dennoch schaffen die Kriminellen es immer wieder, ihre Opfer mit der dreisten Taktik hereinzulegen und ihre EC-Karten zu erbeuten. Zuletzt wurden Senioren in Lüdenscheid in NRW Opfer der Betrüger (>>DER WESTEN berichtete) – nun hat es auch das Ruhrgebiet getroffen.

EC-Karten-Betrug im Ruhrgebiet

Am Freitagnachmittag (27. Juni) fiel eine 86-jährige Frau aus Herne-Sodingen dem Kriminellen zum Opfer. Ein dreister Täter gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus und erbeutete so die EC-Karte der Seniorin aus dem Ruhrgebiet. Dafür rief der Unbekannte die Frau gegen 16.25 Uhr an und täuschte eine angebliche Abbuchung von 4.000 Euro für einen Online-Einkauf vor. Der Betrüger gab an, bei der Bank zu arbeiten und das Konto bereits gesperrt zu haben.

Anschließend erfragte der Mann die Konto- sowie Zugangsdaten der Seniorin. Er wolle die angeblich gesperrte Karte persönlich bei ihr Zuhause abholen und gegen eine neue austauschen. Schließlich übergab die 86-Jährige dem vermeintlichen Bankmitarbeiter an ihrer Wohnungstür ihre EC-Karte. Der Betrüger zeigte ihr einen „sehr echt“ wirkenden Mitarbeiterausweis vor. Als die Polizei die Anzeige aufnahm, konnte sie noch nicht feststellen, ob bereits Geld vom Konto der Frau abgebucht wurde.

Nach Angaben der Seniorin aus dem Ruhrgebiet ist der Betrüger männlich, 22 bis 23 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat kurze dunkle Haare sowie einen dunklen Teint. Er trug eine schwarze Hose und ein dunkelblaues Hemd und soll insgesamt sehr gepflegt ausgesehen haben.

Diese Regeln musst du unbedingt beachten

Die Polizei Bochum spricht eine dringende Warnung vor der Betrugsmasche aus! Um nicht auch Opfer zu werden, solltest du einige Verhaltensregeln beachten:

Gib niemals deine Daten oder Karten heraus : Bankmitarbeiter werden dich niemals am Telefon nach PIN, TAN, Zugangsdaten oder anderen sensiblen Informationen fragen. Außerdem holen Banken niemals deine EC- oder Kreditkarten an deiner Haustür. Wenn dir sowas angeboten wird, handelt es sich um einen Betrugsversuch!

: Bankmitarbeiter werden dich niemals am Telefon nach PIN, TAN, Zugangsdaten oder anderen sensiblen Informationen fragen. Außerdem holen Banken niemals deine EC- oder Kreditkarten an deiner Haustür. Wenn dir sowas angeboten wird, handelt es sich um einen Betrugsversuch! Prüfe Ausweise : Auch gefälschte Ausweise können täuschend echt aussehen. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du eine Terminvereinbarung in deiner Bankfiliale machen oder deine Bank über die offizielle (!) – nicht die Nummer, die dir der Anrufer gegeben hat – kontaktieren.

: Auch gefälschte Ausweise können täuschend echt aussehen. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du eine Terminvereinbarung in deiner Bankfiliale machen oder deine Bank über die offizielle (!) – nicht die Nummer, die dir der Anrufer gegeben hat – kontaktieren. Sei misstrauisch : Betrüger versuchen oft, ihre Opfer unter Druck zu setzen und zu überrumpeln. Bleibe stets misstrauisch und leg im Zweifel einfach auf, wenn jemand am Telefon versucht, dich zu Entscheidungen zu zwingen.

: Betrüger versuchen oft, ihre Opfer unter Druck zu setzen und zu überrumpeln. Bleibe stets misstrauisch und leg im Zweifel einfach auf, wenn jemand am Telefon versucht, dich zu Entscheidungen zu zwingen. Informiere dich und andere: Sprich mit Freunden, Familie oder Nachbarn über Betrugsmaschen. Vor allem ältere Menschen sind für solche Maschen anfällig.

Solltest du doch Opfer eines solchen Betrugs werden, musst du schnell handeln. Informiere umgehend deine Bank sowie die Polizei, um Schlimmeres zu verhindern!