Rewe, Aldi und Co.: Augen auf beim Eier-Kauf! Von diesem Angebot sollten Kunden die Finger lassen

Ostern steht vor der Tür und der Hase bringt bei vielen Menschen nicht nur süße Schokolade sondern auch oft die ganz klassischen Eier. Egal ob schlicht oder bunt bemalt oder in ihrer ursprünglichen Form, Eier haben vor den Feiertagen in den Regalen von Rewe, Aldi und anderen Supermärkten Hochkonjunktur.

Doch Ei ist nicht gleich Ei – Verbraucherexperten warnen gerade vor Ostern vor einer makabreren Gefahr im Regal.

Rewe, Aldi und Co.: Eier-Angebote mit traurigem Hintergrund

Das Osterfest ohne ein gutes Ei ist für viele Menschen hierzulande undenkbar. Am gedeckten Frühstückstisch oder versteckt im Garten, es gibt viele Möglichkeiten, das Lebensmittel in die Feiertage zu integrieren. Davor müssen die Eier aber erstmal bei Rewe, Aldi und anderen Einzelhändlern gekauft werden – und da gibt es für Kunden eine große Brandbreite an Angeboten in unterschiedlichen Preisklassen.

Laut des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) sollen Kunden aber vor allem von den günstigen Produkten die Finger lassen. Schließlich finden sich in den Supermärkten noch immer Eier, die von einem Betrieb stammen, in dem Kükentöten zur Praxis gehört. „Auch dieses Jahr werden wieder Eier und Ei-Produkte zu Ostern angeboten werden, bei deren Produktion die Brüder der Legehennen getötet worden sind“, so ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke dazu.

„Es gibt keinen Grund mehr, Eier mit Kükentöten zu kaufen, außer dem möglicherweise günstigeren Preis“, so Ripke weiter. Deutsche Betriebe hätten sich sehr bemüht, das Kükentöten zu beenden. Seit zwei Jahren ist die Praxis in Deutschland verboten – der Import von Eiern oder Ei-Produkten mit Kükentöten ist allerdings weiterhin erlaubt.

Rewe, Aldi und Co. sprechen Klartext

In Supermärkten würden Eier ohne Kükentöten entsprechend gekennzeichnet – bei Aldi finden sich seit 2022 ohnehin keine Schaleneier mehr aus der umstrittenen Praxis. Auch Rewe erklärt gegenüber dieser Redaktion, dass man seit 2021 bei den Schaleneiern der Eigenmarken auf Produkte mit Kükentöten verzichtet, und: „Die Grundsatzhaltung übertragen wir auch auf die Frischeier von Markenlieferanten.“

Das Kükentöten bezeichnet den Vorgang der Tötung der Brüder von Legehennen in Brütereien, der bis zum Verbot in Deutschland rund 40 Millionen Hähne direkt nach deren Schlüpfen das Leben kostete. Mittlerweile findet eine frühzeitige Geschlechtsbestimmung im Ei statt, so werden Eier mit männlichen Tieren lange vor dem Schlupf aussortiert.