Netflix: Vor dieser fiesen Masche müssen sich Abonnenten nun schützen

Netflix ist der wohl bekannteste Streamingdienst des Landes und versorgt Fernsehzuschauer mit den neuesten Serien und Filmen. Ein gemütlicher Abend auf dem Sofa ist besonders für die jüngere Generation ohne den Zugriff auf die Angebote von Netflix kaum mehr denkbar.

Doch immer wieder machen Warnungen die Runde, denn ein so erfolgreicher Streaming-Dienst wie Netflix zieht auch Betrüger an, die an das Geld der Abonnenten kommen wollen. Nun warnt der Verbraucherdienst vor einer Masche, vor der sich die zahlende Kunden von Netflix nun schützen müssen.

DARAUF müssen Netflix-Kunden nun achten

In einer Meldung vom 2. April warnt die Online-Seite der Verbraucherzentrale im Rahmen ihres „Phishing-Radars“ vor Phishing-Mails von Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Streaming-Riesen ausgeben. Der Betreff der betrügerischen E-Mail lautet: „Wichtig: Ihre Netflix-Zahlungsinformationen benötigen Aktualisierung!“ Thematisiert wird in der Mail die eingerichtete Zahlungsmethode der Abonnenten.

Um einer Unterbrechung des Streaming-Vergnügens vorzubeugen, fordern die Betrüger die Empfänger der E-Mail dazu auf, ihre Zahlungsmethode zu aktualisieren. Angegeben wird außerdem ein angeblicher Aktivierungscode. Über den Button „Erneuern Sie Ihre Mitgliedschaft“ folgt der Empfänger einen Link, über den die Änderung der Zahlungsmethode vorgenommen werden soll.

Netflix-Abonnenten sollten diesen betrügerischen Link auf keinen Fall anklicken. Aufgrund der Verwendung des Netflix-Logos und der direkten Ansprache wirkt die Mail auf den ersten Blick glaubwürdig. Laut der Verbraucherzentrale sind solche Aufforderungen, auf einen Link zu klicken und Daten zu aktualisieren, eine typische Masche von Betrügern. Bei Unsicherheiten sollen sich die Abonnenten direkt an die offiziellen Ansprechpartner von Netflix wenden.

Mit ein wenig Vorsicht können Abonnenten den Streaming-Spaß auch in Zukunft unbeschwert genießen.