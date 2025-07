Kurzurlaub in den Niederlanden vs. Belgien: Diese KI-Geheimtipps nahe NRW musst du kennen

Die Sommerferien haben am Montag (14. Juli) offiziell begonnen. Für viele ein Grund, spätestens jetzt ihren Urlaub zu planen. Wer aus NRW kommt und die Reisekasse schonen will, dürfte eventuell einen Kurztrip unweit der Grenze in Erwägung ziehen, um die Seele wenigstens ein paar Tage in der Fremde baumeln zu lassen.

Naheliegend sind da Kurztrips unweit der NRW-Grenzen, so etwa in die Niederlande oder Belgien. Doch vielen dürfte die Wahl schwerfallen, bei der Menge an möglichen Städten und Regionen. Wir haben deshalb den Test gewagt und die Reiseplanung der KI überlassen – und sie hat uns schwer überrascht.

Von NRW in die Niederlande vs. Belgien

Für unseren Test haben wir ChatGPT in der Plus-Version befragt. Dabei haben wir eine Reise für einen Single geplant, der mit 500 Euro Budget für mindestens 4 Tage verreisen will – und das wahlweise mit dem Auto oder dem Zug ab Essen. Wir haben der KI dabei direkt die Niederlande und Belgien als nahegelegene Ziele unweit der Grenze vorgeben lassen und uns gewünscht, vor Ort einen Mix aus Kultur und Kulinarik zu erleben sowie in einem Hotel unterzukommen, das mindestens der Drei-Sterne-Kategorie angehört.

++ Forscher graben in NRW – unter einem Keller stoßen sie auf Unglaubliches ++

Und schon bei den Niederlanden hat uns die Künstliche Intelligenz überrascht. Denn wer dachte, dass sie nahegelegene Ziele wie Amsterdam oder Rotterdam ausspuckt, die viele NRWler bereits in- und auswendig kennen dürften, spuckte sie uns eine Stadt mitten in den Niederlanden aus: Utrecht. Auch bei Belgien kam es mit Gent als Kurztrip-Ziel zum Überraschungsmoment.

Der Clou an der KI-Reiseplanung: Das Programm recherchiert uns nicht nur binnen Sekunden die günstigsten Hotels, coolsten Fotospots und Kulinarik-Tipps, sondern gibt uns am Ende auch eine Übersicht über die ungefähren Kosten aller Posten. Dafür alleine gibt’s von uns schon einen Daumen hoch.

Hotelpreise weichen von der Realität ab

Eine Übersicht zum KI-Kostencheck erhältst du hier:

Utrecht Gent Hotel circa 380 Euro inkl. Frühstück für 4 Nächte circa 380 Euro inkl. Frühstück für 4 Nächte Mahlzeiten 60-80 Euro für 4-5 Tage 60-80 Euro für 4-5 Tage Aktivitäten 25-30 Euro 25-30 Euro Parkgebühren & Spritkosten 50-60 Euro 50-60 Euro Zugkosten ab 19,90Euro 40-59,90 Euro Insgesamt Je nach Anreise zwischen 480 und 500 Euro circa 500 Euro Utrecht und Gent im direkten KI-Preisvergleich.

Während die KI Gent als Geheimtipp für solche Urlauber empfiehlt, die einen Mix aus Kultur, Geschichte und einer hervorragenden kulinarischen Szene erleben wollen und hier besonders die Genter Bierkultur und die belgischen Waffeln hervorhebt, hält sie sich bei Utrecht wesentlich kürzer: „Utrecht ist super charmant, nicht so hektisch wie andere Städte, und perfekt für eine Kultur- und Essensreise.“ Ganz oben auf der To-do-Liste stehen in der niederländischen Stadt ganz klar die Bitterballen und eine Grachtenfahrt.

Auch bei der Hotelauswahl enttäuscht man uns im Test nicht direkt: Während uns in Gent das Ibis Hotel im Zentrum als Drei-Sterne-Hotel empfiehlt, spuckt es in Utrecht das Hampton by Hilton Hotel der gleichen Kategorie aus. Nur bei den Preisen gilt hier Vorsicht. Denn die KI kann hier nur einen ungefähren Preis pro Nacht zwischen 80 und 100 Euro angeben. Genauere Angaben erhalten wir erst nach eigener Überprüfung – und die weichen deutlich ab. Während wir in Gent ab 104 Euro aufwärts im Ferienzeitraum für ein Einzelzimmer zahlen (Preise von booking.com), geht es beim Utrechter Hotel gerade mal auf 134 Euro (bei booking.com) los.

Fazit zur KI-Reiseplanung

Zu guter Letzt spielen natürlich auch die simple An- oder Abreise in die Reiseplanung mit ein. Während wir nach Gent mit dem Auto knapp drei Stunden und per Zug sogar fast 4 Stunden und 20 Minuten brauchen, sind es ins niederländische Utrecht gerade mal 2,5 Stunden per Auto und zwei Stunden und 44 Minuten per Zug. Staus und Verspätungen natürlich nicht miteinkalkuliert!

Auf die Frage, welches der beiden Ziele die KI favorisieren würde, nennt sie ganz klar Utrecht. Denn: In der niederländischen Stadt sind wir nicht nur schneller, sondern zahlen auch weniger und können sogar Direktverbindungen wählen. Auch wir hätten im Test Utrecht aufgrund seiner nahen Lage und der Auswahl an Aktivitäten favorisiert.

Urlaubern aus NRW bleibt also am Ende selbst die Qual der Wahl, welchen KI-Geheimtipp sie zum Favoriten küren. Unser Fazit zur KI-Planung fällt allerdings sehr positiv aus, haben uns doch die Übersichtlichkeit und Schnelligkeit überzeugt. Doch sollte bei den Preisen – auch für Aktivitäten – nochmal genauer hingeschaut werden. Für eine erste Inspiration reicht die KI-Reiseplanung in die Niederlande oder nach Belgien aber allemal! Noch mehr Tipps dazu erhältst du hier >>>.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.