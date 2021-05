Aldi mit futuristischem Produkt – du errätst nie, was das ist!

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi hatnicht nur Lebensmittel im Angebot. Auch andere Waren des Discounters finden bei den Kunden einen großen Anklang. Doch was der Aldi jetzt verkauft, errätst du niemals!

Aldi führt ein neues Produkt ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance | SPA

Nachhaltigkeit wird in allen Lebenslagen, aber vor allem im Supermarkt, immer größer geschrieben. Die Plastiktragetaschen sind so gut wie verbannt. Auch die kleinen Tütchen, in denen man sein Obst packen kann, werden nach und nach durch wiederverwendbare Netze ersetzt. Auch Aldi möchte seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Aldi liefert seinen Beitrag zum Umweltschutz

Der Discounter hat jetzt ein neues Produkt vorgestellt: Eine wiederbefüllbare Kosmetikflasche mit dem Namen „Nephentes“. Aldi gibt an, dass die Flasche mit verschiedenen Kosmetikprodukten wie Seife, Duschgel oder Shampoo befüllt werden kann. Außerdem kann der Kunde den Boden abschrauben, um sie zu reinigen.

Das ist sie: Die neue Flasche, die Aldi auf den Markt gebracht hat. Foto: Aldi

Das Produkt soll jährlich pro Person bis zu 20 Einwegflaschen für Kosmetikprodukte ersetzen. Online wird sie zu einem Preis von rund 5 Euro angeboten.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Aldi bringt auch neues Duschkonzentrat raus

Damit die Flasche auch befüllt werden kann, bringt der Discounter passend zur Markteinführung das „Hair & Body Dusch-Konzentrat“ der Eigenmarke Ombia im Nachfüllpack heraus. Auch diese Verpackung soll aus recyclingfähigem Material hergestellt werden.

Damit setzt Aldi ein Zeichen in Sachen Umweltbewusstsein. Und vielleicht ziehen ja noch weitere Supermärkte und Discounter nach…

Foto: picture alliance / dpa

Aldi: Umweltschutz als großes Ziel

Bei Aldi scheint der Umweltschutz eine große Rolle zu spielen. Auch ein weiteres Projekt ist zum Schutz unseres Planeten ausgelegt. >>>Hier erfährst du, worum es sich dabei handelt.

