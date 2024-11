Aldi: Irres Foto kursiert unter Kunden – Discounter muss eingreifen

Genau wie die Konkurrenz ist Aldi dafür bekannt, immer wieder mit neuen Angeboten und Lebensmitteln um neue Kunden zu werben. Doch jetzt hat der Discounter nicht etwa für Jubel gesorgt, sondern vielmehr für Furore.

Grund dafür ist ein merkwürdiges Aldi-Logo. Nicht nur die Kunden wundern sich, auch das Unternehmen meldet sich zu Wort. Nun werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Aldi: Discounter-Logo sorgt für reichlich Verwirrung

Aber was ist eigentlich passiert? Nun, wie wir bereits berichteten, geht es um ein Foto, das ein Reddit-Nutzer veröffentlicht hat. Oder jedenfalls sieht es so aus. Tatsächlich prangt auf der Fassade des Ladens in Großbuchstaben der Schriftzug Aldi. Auch die Schrift erinnert an den beliebten Markt. Nur, dass hier die Schrift weiß ist und auf rotem Grund prangt.

Logisch, dass nicht nur er, sondern auch viele andere Nutzer sich über dieses Bild wunderten. (⇾ hier bekommst du mehr Informationen). Doch obwohl viel gewitzelt und gerätselt wurde, konnte niemand den Fall wirklich lösen. Immer wieder tauchte die Vermutung auf, es handele sich um die völlig unabhängige Handelskette „Aldi Albania“.

Hier kannst du dir das ominöse Logo mal ansehen:

„Gehen rechtlich vor“: Discounter zieht Konsequenz

Aber ist das überhaupt legal? Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte Aldi Nord folgendes mit: „Die Markenrechtsverletzung in diesem Fall ist uns bekannt und wir gehen rechtlich dagegen vor. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir uns zu dem laufenden Verfahren nicht weiter äußern möchten.“

Apropos Aldi: Der Discounter hat auch in einem anderen Fall für Aufsehen gesorgt. Es geht um eine Diskussion zwischen einem Kunden und einer Kassiererin. Aber worum ging es dabei und vor allem, wie ging der Fall aus? Das kannst du HIER nachlesen.