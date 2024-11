Aldi plötzlich mit neuem Logo? Kunden verstehen die Welt nicht mehr

Was ist denn da bei Aldi los? Hat der Discounter etwa schon wieder sein Logo geändert? Erst im vergangenen Jahr hatte Aldi Süd seine Profilbilder für alle Social-Media-Konten angeglichen und damit für Verwirrung bei den Kunden gesorgt.

Doch als jetzt im Netz plötzlich ein komplett neues Aldi-Logo auftaucht, sind die Kunden vollends aufgeschmissen. Was wohl dahintersteckt?

Aldi-Logo sorgt für Verwunderung

In dem Online-Forum „Reddit“ teilte vor Kurzem ein Nutzer ein Foto von einem Aldi-Markt. Oder zumindest sieht es so aus. Denn auf der Front der Ladenzeile prangt in Großbuchstaben die Aufschrift Aldi. Auch die Schriftart erinnert an den bekannten Discounter. Allerdings wird hier Weiß auf rotem Hintergrund genutzt.

Doch soll das Aldi Nord oder Aldi Süd sein? Das fragt sich der Nutzer und hofft hier auf das Schwarmwissen der „Reddit“ community. Die können ihm aber auch nicht weiterhelfen und scheinen sich eher über das seltsame Logo lustig machen zu wollen.

Aldi oder nicht Aldi?

„Sieht mehr aus wie Ali als Aldi“, kommentiert ein Nutzer. „Das ist Aldi Ost, die sind noch schlimmer als Aldi Nord“, witzelt ein anderer. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Das kann doch weder Aldi Nord noch Süd sein, das muss etwas anderes sein.

Und wer bei dem Foto mal heranzoomt, dem fällt sofort ein Detail im Logo auf. Hier steht tatsächlich Aldi Albania. Nach einer kurzen Recherche wird klar: Der Supermarkt hat nichts mit dem Discounter mit deutschem Sitz zu tun. Es ist eine komplett eigenständige Einzelhandelskette, die es auch nur in Albanien gibt. Wer allerdings nicht vertraut mit dem Logo des deutschen Discounters ist, könnte sich über die Ähnlichkeit der Logos wundern.