Aldi-Kunde diskutiert mit Kassiererin – als sie DAS sagt, flippt er komplett aus

Man schreibe sich einen Einkaufszettel, gehe in den Supermarkt seines Herzens und kaufe all die verschiedenen Köstlichkeiten. Klingt logisch, oder? Auf jeden Fall, schließlich machen das viele Menschen so. Und doch kommt es immer wieder vor, dass man sich an der Kasse gegen ein Produkt entscheidet.

Das passierte auch einem Aldi-Kunden – doch er löste damit einen regelrechten Eklat aus. Doch ist sein Verhalten überhaupt berechtigt? Wir haben einmal nachgefragt.

Aldi: „Wer ist der Alman?“ – Verhalten löst Wirbel aus

Wer kennt das nicht? Auf dem Weg zur Kasse sticht einem ein Rabatt oder ein Produkt ins Auge und schon landet es im Einkaufswagen von ALDI, Rewe und Co. So weit, so gut, doch manchmal entpuppt sich ein solcher Spontankauf als absoluter Flop oder eine falsche Preisauszeichnung. Viele legen das Produkt dann wieder irgendwo zurück oder entscheiden sich an der Kasse gegen das Produkt.

So erging es auch einem Aldi-Kunden, dem ein Produkt war „an der Kasse teurer als im Regal“, wie er auf Reddit mitteilte. Und die Kassiererin wollte „den Preis nicht anpassen“. Kein Wunder, dass er den höheren Preis nicht zahlen wollte und beschloss, das Produkt „bei ihr“ zu lassen. Eine Entscheidung, die nicht gerade auf Begeisterung stieß.

Die Verkäuferin forderte ihn nämlich auf, das Produkt „zurück ins Regal zu stellen“. Seine Reaktion? Nichts. Er kam der Forderung nicht nach und ging schließlich. Nun fragt er sich: „Wer ist der Alman?“ Und er musste nicht lange warten – die anderen Reddit-Nutzer antworteten prompt. So meinte ein User: „Noch nie gehört, dass man die Sachen selbst zurückräumen muss“. Und ein anderer User scherzte: „Am besten läuft du auch nochmal die Regale ab und entfernst die leeren Kartons.“

Hier kannst du weiter User-Stimmen nachlesen:

Discounter spricht Klartext: Diese Regel gilt!

Nun hat es sich unsere Redaktion einmal zur Aufgabe gemacht, Licht ins Dunkel zu machen. Und wir bekamen Antwort! So schrieb uns ein Pressesprecher von Aldi folgendes: „Entscheiden sich Kundinnen und Kunden an der Kasse, einen Artikel doch nicht kaufen zu wollen, können einzelne Artikel an der Kasse verbleiben. Unsere ALDI Mitarbeitenden kümmern sich anschließend um diese zurückgelassenen Artikel.“

Also lieber im Vorfeld entscheiden, welche Lebensmittel bei Aldi, Edeka & Co. kaufen will und welche eben nicht. Das sorgt nicht nur für einen stressfreien Einkauf, sondern lässt auch den Einkaufsmarkt sauber.