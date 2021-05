Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Was einige Kunden an der Kasse immer noch machen, dürfte für viele überraschend sein! (Symbolbild)

Aldi, Lidl, Rewe und Co: Überraschende Umfrage! Ausgerechnet DAS machen Kunden an der Kasse immer noch am liebsten

Aldi, Lidl, Rewe und Co. bitten in der Pandemie ihre Kunden, so kontaktlos wie möglich zu zahlen. Doch halten sich die Leute auch daran?

Auch in Corona-Zeiten bleibt einem der Gang zu Aldi, Lidl, Rewe und Co. meistens nicht erspart. Damit das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird, fordern die Supermärkte und Discounter ihre Kunden dazu auf, bargeldlos zu bezahlen.

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Überraschende Studie!

Was die Zeitungen der Funke Mediengruppe jetzt berichten, kommt daher überraschend: Die Deutschen zahlen immer noch am liebsten bar!

Im internationalen Vergleich tun sich die Deutschen mit der Kartenzahlung schwer. Nur 38 Prozent zahlen ihren Einkauf mit der Karte. Zum Vergleich: In Schweden liegt die Prozentzahl der Kartenzahler bei 72!

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Auch Bezahlung mit Smartphone wird wenig genutzt

Besonders Frauen zahlen am liebsten mit Scheinen und Münzen (52 Prozent). Bei Männern sind es 45 Prozent.

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Deutschland droht abgehängt zu werden!

„Während viele andere Länder die Weichen für die Zukunft stellen, droht Deutschland im internationalen Vergleich abgehängt zu werden“, heißt es in der Studie, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt.

Die Deutschen leben also noch das gute alte Sprichwort: „Nur Bares ist Wahres“. In welchen Ländern vor allem mit Karte oder dem Smartphone bezahlt wird, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen>>>

