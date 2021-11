Aldi: Kundin sucht Weihnachtsdeko – die Antwort des Discounters überrascht

In rund fünf Wochen ist Weihnachten.

Zeit also, sich mit Deko einzurichten. Das dachte auch eine Aldi-Kundin. Doch als sie in der Aldi-Filiale stand, wurde sie überrascht!

Foto: imago/Rene Traut/Hartenfelser/Montage: DERWESTEN

Aldi: Keine Papier-Mitteldecken zu bekommen

Weihnachtsdeko im November einzukaufen ist vermutlich für die meisten Menschen nichts Ungewöhnliches. Das Fest ist nicht mehr allzu weit weg, steht aber auch nicht direkt vor der Tür. Man hat also Zeit und Muße, Lichterketten aufzuhängen und kleine Weihnachtsmänner in der Wohnung zu verteilen. Oder, wie diese Aldi-Kundin: Papier-Mitteldecken für den Tisch zu kaufen. Doch als sie in der Filiale stand stellte sie fest: Pustekuchen. Keine Mitteldecken zu sehen!

-----------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

-----------------------------------

Daher fragt sie auf Facebook: „Gab es schon die Weihnachten-Papier-Mitteldecken als Aktionsartikel?“

Die Antwort des Discounters überrascht: „Die Papier-Mitteldecken gab es bereits am 28. Oktober in unseren Filialen. Vielleicht findest du noch Restbestände bei dir vor Ort.“ Sprich: Die Mitteldecken gab es acht Wochen vor Heiligabend im Laden. Da dürften die Menschen noch eher an Halloween und Kürbisse gedacht haben statt an Weihnachtsbäume und Schneemänner…

Aldi: Weihnachtssüßigkeiten schon im Sommer

Das wundert auch die Kundin, die das Ganze mit einem fragenden Smiley kommentiert. Und Aldi ergänzt: „Ja, mit den Aktionsartikeln für Weihnachten beginnen wir für gewöhnlich schon im Oktober.“

Das ist aber mal eine frühe Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Auf der anderen Seite bekommt man natürlich viele Weihnachtssüßigkeiten schon ab August. Im nächsten Jahr wird sich die Kundin sicherlich rechtzeitig mit ihren Papier-Mitteldecken einrichten.