ZDF-Star zeigt seinen Po – Fans reagieren deutlich „Die schönste Oma in Italien“

Zugegeben, wir mussten bei diesem Bild zwei Mal hinschauen. So haben wir ZDF-Star Michelle Hunziker lange nicht mehr gesehen. Nur mit einem engen Body bekleidet zeigt sich die frischgebackene Oma jetzt vor ihren Fans auf Instagram.

Normalerweise kennen die ZDF-Zuschauer die Moderatorin nur in eleganten Abendkleidern. Auf Instagram sehen sie ihre Fans hin und wieder mal im Bikini, aber so tief hat Michelle Hunziker noch nie blicken lassen. Ihre Fans reagieren deutlich auf diesen sexy Schnappschuss der 46-Jährigen.

ZDF-Moderatorin Michelle Hunziker zeigt sich ungewohnt freizügig

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass die Tochter von Michelle Hunziker, Aurora Ramazotti, das erste Mal Mutter geworden ist. Gemeinsam mit ihrem Freund Goffredo Cerza bekam die 26-Jährige einen Sohn. Somit ist die Moderatorin und Ex von Eros Ramazotti frischgebackene Oma. Und das im Alter von 46 Jahren!

++ ZDF-Star Malaya Stern Takeda macht TV-Branche schwere Vorwürfe – „Sehr klischeebehaftet ++

Keine Frage: Oma Michelle kann sich und ihren Body auf jeden Fall sehen lassen. Doch wo kommt diese plötzliche Freizügigkeit der Moderatorin her? Ein Blick in die Bildbeschreibung klärt schnell auf, dass Michelle Hunziker hier Werbung für einen Vertreiber von Shape-Wear macht. So oder so sind ihre Fans von diesem Anblick hin und weg.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ZDF-Star Michelle Hunziker: Fans überschütten sie mit Komplimenten

Unter dem Instagram-Beitrag der gebürtigen Italienerin überschlagen sich die Kommentare ihrer Follower. Sie bewundern nicht nur die Figur der Moderatorin, sondern auch ihr Selbstbewusstsein, dieses Bild zu veröffentlichen:

„Du hast einen erstklassigen Körperbau! Komplimente für deinen perfekten Hintern.“

„So eine wunderschöne Oma.“

„Hier die schönste Oma in Italien für die nächsten 20 Jahre!“

„Wie schön du bist!“

Mehr News:

Bei der letzten Folge der ZDF-Sendung „Wetten, dass…?“ patzte Thomas Gottschalk gleich mehrfach. Michelle Hunziker musste seine Fehler wieder ausbügeln.