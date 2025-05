ZDF: „Giovanni Zarrella Show“: Überraschendes Geständnis – „Das schönste Missverständnis des Jahres“

Am Samstagabend war es endlich so weit: Das ZDF präsentierte die Mai-Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“. Zur Primetime um 20.15 Uhr erwartete die Zuschauer drei Stunden voller Tanz, Gesang und purer Freude – passend zum Tanz in den Mai feierte Giovanni Zarrella nämlich eine große Tanzparty mit Schlagerstars, Popkünstlern und sogar internationalem Besuch.

Neben Schlager-Auftritten von Beatrice Egli, Inka Bause und Roland Kaiser gab es weitere Besonderheiten. Thomas Anders feiert in der „Giovanni Zarrella Show“ 40 Jahre Modern Talking und Schlagerlegende Peggy March präsentierte ihren 60 Jahre alten Hit „Mit 17 hat man noch Träume“ in einer Duett-Version mit Oli P. Insgesamt konnte die ZDF-Show trotzdem nicht überzeugen – bis auf ein Lichtblick!

ZDF: Fans atmen auf

Und dieser war niemand Geringeres als Schauspielerin und Komikerin Annette Frier! Gemeinsam mit Soulsänger Stefan Gwildis verwandelte sie den Sinatra-Klassiker „Something Stupid“ in die augenzwinkernde deutsche Version „Sowas Blödes“ – eine mehr als gelungene Überraschung!

+++ ZDF: „Giovanni Zarrella Show“: Fans fällen hartes Urteil – „Furchtbare Vorstellung“ +++

Auch Moderator Giovanni Zarrella ist nahezu sprachlos nach dem Auftritt des unerwarteten Duos: „Erzählt mal, muss ich etwas wissen?“ Annette Frier erklärt: „Das ist das schönste Missverständnis des Jahres. Stefan und ich haben uns vor anderthalb Jahren kennengelernt. Gar nicht gesucht – gleich gefunden. Wir sind mit einem sehr schönen Programm auf Tour und es gibt eigentlich nur eine einzige Regel: ‚Stefan singt, ich lese‘. Das machen wir so aus guten Gründen.“

Unerwartetes Duo überzeugt auf ganzer Linie

Annette Frier fährt fort: „Doch dann hat er die Verabredung gecrasht und ruft mich vor ein paar Wochen an und sagt: ‚Annette, ich habe die Idee. Wir singen zusammen ‚Sowas blödes‘. […] Und wenn ein Funke Seriösität in meinem Körper leben würde, hätte ich natürlich dankend abgelehnt auch aus Gründen der Professionalität, aber diese Kraft hatte ich nicht. Ich liebe diesen Song!“

„Stefan, wie kamst du zu diesem Song?, fragt Moderator Giovanni Zarrella. Der Sänger antwortet: „Ich habe viele Jazz- und Soul-Klassiker in deutscher Sprache gemacht, aber dieses Duett fehlte einfach noch. So jemanden zu finden wie Annette ist ein großes Glück.“ Da greift Annette Frier ein: „Es war sehr teuer, dass er diesen Satz jetzt hier sagt. Er überhört, dass ich eigentlich gar nicht singen kann. […] Ein großer Kindheitstraum geht gerade in Erfüllung, vielen Dank!“ Giovanni Zarrella wünscht sich, dass beide bald wiederkommen. Da antwortet die Komikerin prompt: „Ich habe schon andere Hallen leer gesungen.“

Auf X (ehemals Twitter) schreibt ein Nutzer nach diesem humorvollen Auftritt: „Annette Frier = kleiner Lichtblick bei der „Giovanni Zarrella Show“. Damit spricht er vielen Zuschauern aus der Seele. In den sozialen Medien häufte sich nämlich die Kritik. Die meisten Auftritte enttäuschten die Zuschauer auf ganzer Linie! Annette Frier konnte das Ruder so zumindest noch ein wenig rumreißen.