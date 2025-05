ZDF: „Giovanni Zarrella Show“: Fans fällen hartes Urteil – „Furchtbare Vorstellung“

Endlich hat das Warten ein Ende: Am Samstagabend flimmert die „Giovanni Zarrella Show“ zur Primetime um 20.15 im ZDF über die TV-Bildschirme. In dieser Ausgabe feiert Giovanni Zarrella in Friedrichshafen anlässlich des Tanz in den Mai eine große Tanzparty. Mit von der Partie sind neben Schlagerstars auch Popkünstler und sogar internationale Gäste.

Neben mitreißenden Auftritten zu alten Klassikern und bekannten Hits präsentieren unter anderem Max Giesinger, Alvaro Soler und Beatrice Egli ihre neuen Songs. Außerdem feiert Thomas Anders 40 Jahre Modern Talking. Schlagerlegende Peggy March singt ein Duett mit Oli P. Ein Abend voller Überraschungen. Doch Inka Bause dürfte für viele wohl die größte Überraschung des Abends sein!

ZDF: Die Zuschauer haben kein Erbarmen

Bisher ist sie vielen bekannt als DAS Gesicht des RTL-Kult-Formats „Bauer sucht Frau„. Bereits seit 2005 erobert die Moderatorin dort Staffel für Staffel die Herzen der Zuschauer. Doch zu Beginn des Jahres kündigte Inka Bause ihren neuen Song und damit zugleich ihre Rückkehr zur Schlagermusik an.

Nun feierte sie Premiere und präsentierte ihren Song „Gute Laune“ in der „Giovanni Zarrella Show“. Trotz Vollplayback war sie nach ihrem Auftritt völlig aus der Puste. Während Giovanni Zarrella lobende Worte fand und das Publikum tosend applaudierte, fällten die Zuschauer in den sozialen Medien ein hartes Urteil!

Hartes Urteil für Inka Bause

Die Zuschauer sind alles andere als begeistert von Inka Bauses Auftritt und lassen in den Twitter-Kommentaren nahezu kein gutes Haar an ihr. Sie sind der Meinung, dass sie es lieber bei der RTL-„Bauer sucht Frau“-Moderation belassen sollte:

„Furchtbare Vorstellung von der Bauernkupplerin.“

„Inka ist alles egal, Hauptsache ein Auftritt in der ‚Giovanni Zarrella Show‘.“

„RTL scheint es echt schlecht zu gehen. Jetzt müssen sogar schon RTL-Moderatoren im ÖRR auftreten und irgendwelche Liedchen trällern.“

„Die kann es doch nur mit Bauern!“

„Da wünsche ich mir Inka Pause.“

Auch am Auftritt von Oli P. lassen die Fans auf Twitter kein gutes Haar. Dort heißt es: „Olli P. quält sich durch die Show und erhofft sich Sendezeit.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Oli P. rappt mit Peggy March – jetzt hab ich alles gesehen!“. Thomas Anders hingegen konnte den Großteil der Zuschauer mit seinem Auftritt überzeugen – es bleibt also spannend!