ZDF: „Giovanni Zarrella Show“: Thomas Anders offenbart – „Der veränderte mein Leben“

Am Samstagabend (3. Mai) ist es endlich soweit: Die Mai-Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ flimmert zur Primetime um 20.15 Uhr über die ZDF-Bildschirme. Dabei erwartet Musikfans ein wahres Highlight und zugleich atemberaubendes Spektakel. Bei der Gästeauswahl hat Giovanni Zarrella sich selbst übertroffen – doch die Zuschauer freuen sich vor allem auf IHN!

Thomas Anders! Im Gegensatz zu vielen anderen Schlagerstars ist ihm der Erfolg aus Sicht der Zuschauer nämlich nicht zu Kopf gestiegen. Nach seinem Auftritt wird genau das im Gespräch mit Moderator Giovanni Zarrella deutlich: „Als vor 40 Jahren ‚You’re my heart, you’re my soul‘ veröffentlicht wurde, hat niemand, keiner von der Plattenfirma, weder Dieter noch ich, geglaubt, dass Modern Talking heute noch so gefeiert wird und ich bin sehr dankbar dafür. Es ist ein Traum. Ich kann nicht mehr dazu sagen.“

ZDF: ER überrascht bei der „Giovanni Zarrella Show“

Giovanni stellt Thomas Anders eine Frage, die sicherlich viele Fans brennend interessiert: „Wie wird das Jubiläum gefeiert? Was passiert bei dir dieses Jahr noch alles?“ Der Sänger antwortet: „Ich bringe in diesem Jahr noch mal alle sechs Alben der 80er-Jahre neu auf den Markt. Ich bin auf eine Zeitreise gegangen, ich habe 80 Songs aufgenommen und die werden in diesem Jahr alle veröffentlicht. Das ist für mich eine sehr emotionale Reise und eine Hommage an Modern Talking, weil diese Karriere hat mein Leben komplett verändert und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte.“

Der Moderator hakt noch weiter nach: „Die Menschen lieben dich für die Musik, aber vor allem auch für den Menschen, der du bist. Gibt es einen Song, wo du sagst ‚Boah, das ist der wichtigste und emotionalste?'“ Darauf hat Thomas Anders prompt eine Antwort parat: „Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Der wichtigste, der emotionalste ist auf all meinen Shows, die ich weltweit gebe […] ist ‚You’re my heart, you’re my soul“. Der veränderte mein Leben. Ohne den würde ich hier heute nicht stehen.“

Modern Talking – Comeback oder weg?

Thomas Anders‘ Auftritt wurde bereits vor der Show heiß ersehnt. Die Neuauflage der Alben hatte er zwar bereits angekündigt, Details blieben jedoch aus – bis jetzt! Während der Großteil hellauf begeistert war, haben andere die Nase von ‚Modern Talking‘ allmählich voll:

„Thomas Anders hat verstanden. Keiner will diese deutschen Schmalzschlager hören. Alle wollen nur die Kracher von Modern Talking.“

„Ich glaube, Dieter sitzt gerade sehr zufrieden auf seinem Sofa in Tötensen und fühlt sich gerade ziemlich bestätigt.“

„Ich liebe diese Modern Talking Musik. Das ist phänomenal!“

„Ich glaube, dass das Problem von Dieter Bohlen ist, dass er zwar ein genialer Musikproduzent, aber halt nicht so richtig gut singen kann und das führte dann zu diesen ganzen Eskapaden.“

„Ich glaube, Modern Talking war nur in den 80er-Jahren in der BRD möglich. Heute würde das niemals im Leben wieder so laufen.“

Die „Giovanni Zarrella Show“ ist im ZDF in vollem Gange. Thomas Anders konnte die Fans mit seinem Auftritt und seiner Art überzeugen, da er trotz langjähriger Karriere dankbar für jeden Erfolg ist. Die Fans sind der Meinung, dass er sich dadurch von vielen anderen abgrenzt, denen der Ruhm zu Kopf steigt.