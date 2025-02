Thomas Anders: Fans aus dem Häuschen – „Mega spannend“

Bei ihm jagt ein Erfolg unmittelbar den nächsten – „Modern Talking“-Legende Thomas Anders! Gerade erst ist er von seiner mehrwöchigen erfolgreichen Solo-Tournee quer durch die USA zurückgekehrt, da steht schon das nächste Riesen-Projekt vor der Tür!

Zum 40. Jubiläum von „Modern Talking“ überrascht der Sänger mit Neuaufnahmen der ersten sechs „Modern Talking“-Alben. Damit ist er der erste deutsche Künstler, der seine älteren Klassiker generalüberholt und neu auflegt. Obwohl das „Modern Talking“-Duo seit 2003 getrennte Wege geht, sind die gemeinsamen Songs bis heute nicht wegzudenken!

Thomas Anders ehrt „Modern Talking“-Zeiten

Bereits ihre Debütsingle “You’re My Heart, You’re My Soul“ von “The 1st Album“ entwickelte sich Anfang 1985 zur Sensation. „Modern Talking“, genauer gesagt Thomas Anders und Dieter Bohlen, wurden buchstäblich über Nacht zu Superstars!

+++ Dieter Bohlen findet klare Worte über Thomas Anders – „Hatten unterschiedliche Vorstellungen“ +++

Die Neuauflagen der ersten „Modern Talking“-Alben sind mit Thomas Anders einzigartiger Stimme eine Hommage an das Erfolgsduo und an die damit verbundene glorreiche, sorgenfreie Zeit Mitte der Achtzigerjahre. Der Sound wurde zwar modernisiert, die Chorsängerinnen sind jedoch dieselben wie damals. Statt „aus alt mach neu“ geht es hier also vielmehr darum, ein gesundes Mittelmaß aus Tradition und Moderne zu kreieren.

Thomas Anders bereitet seinen Fans eine große Freude

Auch auf Instagram teilt „Modern Talking“-Star Thomas Anders diese großartigen Neuigkeiten. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen und können es schon jetzt kaum erwarten:

„Ach, ich freu mich schon so sehr auf das Video! Das Jahr ist voller Überraschungen von dir.“

„Na, das wird megaspannend!“

„Magische Songs, die niemals in Vergessenheit geraten!“

„Thomas ist einer der legendärsten Künstler aller Zeiten!“

„Ich freue mich schon auf das neue Album.“

Thomas Anders macht es genau richtig! Er behält den Charme seiner Klassiker bei, geht aber mit dem Zeitgeist und verleiht den Liedern damit einen völlig neuen Glanz. Die sechs überarbeiteten Alben inklusive jeweils zwei neuer Bonustracks sollen bis Ende 2025 erscheinen!