Dieter Bohlen findet klare Worte über Thomas Anders – „Hatten unterschiedliche Vorstellungen“

Sie waren DAS Traum-Duo der 1980er-Jahre. Dieter Bohlen und Thomas Anders bildeten die Gruppe „Modern Talking“ und feierten mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Cheri Cheri Lady“ weltweit große Erfolge.

Im Jahr 2003 trennte sich das Pop-Duo dann und Dieter Bohlen machte sich als Solokünstler einen Namen. Nun stand das 40-jährige Jubiläum von „Modern Talking“ an, das die ehemaligen Kollegen jedoch getrennt voneinander verbrachten. Über seinen ehemaligen besten Freund findet der Pop-Titan nun deutliche Worte.

Dieter Bohlen nimmt kein Blatt vor den Mund

Am vergangenen Dienstag (20. August) packte Dieter Bohlen seine sieben Sachen und reiste nach Bodrum, um bei der „Big Art Festival“-Sommergala im Promi-Ressort „D Maris Bay“ aufzutreten. Nachdem der Pop-Titan mit einem Privathubschrauber anreiste, versorgte er die Gäste ab 23 Uhr mit einer ereignisreichen Live-Show.

Auch ehemalige „Modern Talking“-Hits wie „Cheri Cheri Lady“ gab der 70-Jährige zum Besten. Traurig über seine Performance als Solo-Künstler scheint Dieter Bohlen jedoch keinesfalls zu sein und berichtet der „Bild“ im Interview: „Ich bin froh, dass ich meine Songs so singen kann, wie ich es will. Thomas und ich hatten unterschiedliche Vorstellungen. Er ist jetzt glücklich mit dem, was er macht, und ich mache mein Ding. Das ist gut so, und ich denke, es ist auch für unsere Fans in Ordnung.“

Die Entscheidung, das Duo aufzulösen, scheint Dieter Bohlen also keinesfalls zu bereuen. Der „DSDS„-Star bekräftigt: „Es war einfach das Beste für uns beide, eigene Wege zu gehen. Thomas macht jetzt seine Schlagermusik, was ihm sehr liegt, und ich mache meine internationale Popmusik.“

Auch Thomas Anders feiert als Solokünstler mittlerweile große Erfolge. Momentan tourt der Schlagerstar durch die USA und im kommenden Jahr stehen sogar Konzerte in Kanada an. Lediglich die langen Arbeitstage setzen dem 61-jährigen Sänger immer mehr zu.

Trotz ihrer unterschiedlichen Karriereentscheidungen scheinen Dieter Bohlen und Thomas Anders eine freundschaftliche Verbindung bewahrt zu haben. Ob die beiden Musiker in Zukunft noch mal gemeinsam auf der Bühne stehen werden, bleibt abzuwarten.