Florian Silbereisen: TV-Hammer beim „Schlagerboom“ – jetzt ist es raus

Wenn Florian Silbereisen zur Sommer-Sause lädt, steht die Schlagerwelt schon in den Startlöchern. Am 21. Juni steigt das große „Schlagerbooom Open Air“ im Stadion von Kitzbühel, live in der ARD und im ORF. Der Showmaster trommelt dafür wie immer die beliebtesten Stars des Genres zusammen.

Doch dieses Jahr kündigt sich nicht nur ein musikalisches Highlight an, sondern ein ganz besonderes Wiedersehen, das für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Florian Silbereisen verkündet es

Während Fans schon über mögliche Auftritte von Schlager-Stars spekulieren, kommt jetzt eine Ankündigung, die Silbereisens Musik-Event 2025 endgültig zur TV-Sensation machen könnte. Fünf Jahre lang herrschte Funkstille, zumindest auf der Bühne. Nun ist es tatsächlich so weit: Ein Show-Gast, mit dem kaum jemand gerechnet hätte, kehrt zum „Schlagerboom“ zurück.

Und das ist niemand Geringeres als Poptitan Dieter Bohlen! Der Gastgeber selbst nimmt es mit Humor. „Ich hoffe, Dieter kommt mit friedlichen Absichten“, so Silbereisen zur „Bild.“ Und weiter: „Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Wiedersehen und freue mich schon auf Dieter!“

Florian Silbereisen: Spekulationen um „Schlagerboom“-Gäste

Dieter Bohlen selbst hält sich noch mit Details noch zurück: „Wir werden alle überraschen! Mehr verrate ich noch nicht.“ Doch allein diese Worte dürften für ordentlich Spannung sorgen. Schließlich verbindet ihn und Silbereisen nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit bei „DSDS“, sondern auch ein jahrelanges Hin und Her um ihre Plätze in der Jury. Mal saß Florian für Dieter auf dem Platz, dann war es wieder umgekehrt.

Auch um andere potenzielle Gäste ranken sich bereits erste Spekulationen. Allen voran um Thomas Anders, Schlagerstar und die andere Hälfte des Kult-Duos „Modern Talking.“

Fans hoffen auf ein Bühnen-Comeback der beiden „You’re My Heart, You’re My Soul“-Legenden. Und tatsächlich: Erste Hinweise gibt es schon! In einer Videobotschaft in der NDR-Sendung „DAS!“ richtete sich Entertainer Florian Silbereisen bereits vor Monaten mit viel Vorfreude an seinen Kollegen: „Spätestens dann beim ‚Schlagerbooom Open Air‘ in Kitzbühel, wenn wir dann wieder gemeinsam auf der Bühne stehen dürfen.“