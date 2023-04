„Traumschiff“: ZDF-Zuschauer staunen nicht schlecht – Silbereisen nicht an Bord

An Ostern geht es endlich wieder auf große Fahrt. Und das sogar doppelt. Es ist altbewährte Tradition: Stets am Ostersonntag sticht das ZDF-„Traumschiff“ in See. Für Florian Silbereisen und seine Crew geht es dann an die kanadische Pazifikküste, genauer gesagt nach Vancouver.

Klar, dass auf der langen Fahrt wieder das ein oder andere Abenteuer auf den Schlagerstar und seine Kollegen wartet. So versucht eine Freundin von „Traumschiff“-Ärztin Dr. Delgado, die große Liebe mithilfe mathematischer Formeln zu finden, während Silbereisens Figur Kapitän Parger und Staff-Kapitän Martin Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth) in Streit geraten und sogar ein Abschied im Raum steht.

Doppeltes „Traumschiff“ an Ostern

Doch die Fahrt nach Kanada ist nicht die einzige „Traumschiff“-Folge, die sich an diesen Ostertagen im ZDF-Programm findet. So dürfen sich die Fans am Karfreitag (7. April 2023) zusätzlich auf eine weitere Schifffahrt freuen. Allerdings nicht mit Florian Silbereisen als Kapitän.

Die Folge „Palau“ stammt nämlich aus dem Jahre 2016. Und dort hatte bekanntlich nicht Florian Silbereisen, sondern Sascha Hehn als Kapitän Victor Burger das Sagen auf Deutschlands bekanntestem Kreuzfahrtschiff. (Wer auch mal gern aufs Traumschiff gehen würde, liest du hier)

Weniger dramatisch als heute war es allerdings auch vor sieben Jahren nicht. So dürfen sich die ZDF-Zuschauer nicht nur auf Stars wie Heinz Hoenig oder Dirk Steffens freuen, sondern auch auf spannende Schicksale. Die Passagiere Romy und Lars Felber wollen unter Naturschutz stehende Korallenarten stehlen und für gutes Geld verkaufen. Nur gut, dass Kapitän Victor Burger nicht weit ist.

Der Film erzielte bei der Erstausstrahlung an Weihnachten 2016 übrigens starke Quoten. 5,94 Millionen Menschen, also umgerechnet ein Marktanteil von 17,3 Prozent, schalteten damals ein. Ob die Zahlen am Karfreitag um 17.30 Uhr auch so gut sein werden, wird sich dann zeigen.