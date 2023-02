„Traumschiff“ (ZDF): Trauriger Abschied? Blick ins Programm lässt Schlimmes erahnen

Am 9. April heißt es im ZDF endlich wieder: Leinen los. Das „Traumschiff“ sticht traditionell am Ostersonntag in See und dieses Mal müssen Florian Silbereisen und seine Crew eine weite Strecke zurücklegen. Es geht nämlich nach Amerika. In die kanadische Metropole Vancouver, um genau zu sein.

Doch wird das „Traumschiff“ bei seiner Rückkehr noch dasselbe sein? So dürfte einigen Zuschauern beim Lesen der Vorankündigung das Herz in die Hose gerutscht sein. Denn neben kleinen Familien-Dramen und dem traditionellen Herzschmerz – Maike Kappes (gespielt von Birthe Wolter) eine Freundin von Dr. Jessica Delgado (gespielt von Collien Ulmen-Fernandes) verliebt sich beispielsweise Hals über Kopf in Navigationsoffizier Jan Riether (gespielt von Karim Chérif), doch ihr Kopf steht ihr im Weg – bahnt sich auch ein Abschied an.

+++ Muss das ZDF am Traumschiff sparen +++

Verlässt Staff-Kapitän Grimm das „Traumschiff“?

So hat Staff-Kapitän Martin Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth) ein Angebot von einer anderen Reederei bekommen. Dort könnte er selbst Kapitän eines Schiffes werden. Zunächst will er seinem Chef Florian Silbereisen nichts davon sagen. Als der jedoch Wind von dem Angebot bekommt, kommt es zwischen den beiden Männern zum Streit. Wird Martin Grimm etwa das „Traumschiff“ verlassen?

Es wäre ein schwerer Schlag für die Fans des ZDF-Luxusdampfers. Schließlich gehört der sympathische Mann mit dem grau-weißen Bart mittlerweile zum festen Personal neben Florian Silbereisen. Seine Figur schreibt Kapitän Max Parger sogar die legendären Reden zum Ende einer jeden Reise. Ob Grimm wirklich von Bord geht? Wir werden es spätestens am Ostersonntag erfahren.

Mit auf die Reise nach Kanada gehen dann auch Stars wie Komiker Ingolf Lück, „Die Füchsin“-Schauspieler Karim Chérif und „Germany’s next Topmodel“-Legende Bruce Darnell. Ebenfalls wie immer fest an Bord: Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Collien Ulmen-Fernandes.