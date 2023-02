„Traumschiff“: ZDF fährt Sparkurs – klare Worte zu Silbereisens Luxusdampfer

Der Schock saß zunächst tief. Vor einigen Tagen hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet, dass der altehrwürdige „Fernsehgarten“ im Hinblick auf die Strategie-Offensive des ZDF auf dem Prüfstein stehe. Die Produktion sei zwar im linearen TV sehr erfolgreich, würde sich jedoch nur bedingt für eine langlebige Verwertung in der Online-Mediathek des Senders eignen.

Und genau die soll gestärkt werden, so ZDF-Intendant Norbert Himmler. In einem Interview mit dem Branchenmagazin „DWDL“ verriet der ZDF-Mann: „Wir schichten gerade massiv Budget vom linearen Programm ins Non-Lineare um: Rund 100 Millionen Euro, um weiter unserem Auftrag gerecht zu werden, allen Beitragszahlerinnen und -zahlern ein Angebot zu machen.“ Schnell jedoch sorgte der Sender für Beruhigung. Der „Fernsehgarten“ scheint sicher. Doch was ist mit dem „Traumschiff“? Schließlich ist auch Silbereisens Luxusdampfer keine ganz günstige Produktion. Und man spüre den Spardruck immens, wie auch „heute journal“-Sprecherin Gundula Gause gegenüber dieser Redaktion bestätigte (hier das ganze Interview mit Gundula Gause).

„Traumschiff“ bleibt fester Bestandteil des ZDF-Programms

Wir haben beim ZDF nachgefragt. Und aus Mainz gibt es frohe Kunde für die Fans von Florian Silbereisen und seinem „Traumschiff“. „Das Traumschiff ist ein ZDF-Erfolgsformat, sowohl linear als auch in der Mediathek, und bleibt ein fester Bestandteil des ZDF-Programms“, so eine Sprecherin des Senders.

Zudem werden auch die Szenen von den schönsten Stränden und Städten der Welt weiterhin vor Ort gedreht, so das ZDF. Auf Nachfrage dieser Redaktion heißt es: „Eine Studioproduktion ist nicht geplant.“

Apropos: Bereits an Ostersonntag stechen Silbereisen und seine Crew wieder in See. Dann geht es in die kanadische Metropole Vancouver. Mit an Bord sind neben der Stammbesetzung rund um den Schlagerstar auch Komiker Ingolf Lück sowie „GNTM“-Star Bruce Darnell in einer Gastrolle.

Und natürlich wird es auch in dieser Folge wieder einmal dramatisch. So hat Staff-Kapitän Martin Grimm ein Angebot von einer anderen Reederei erhalten. Wird es einen traurigen Abschied auf dem „Traumschiff“ geben? Am 9. April 2023 wissen wir mehr. Oder für die ganz Neugierigen: Bereits ab dem 1. April 2023 in der ZDF-Mediathek.