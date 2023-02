„Traumschiff“: Barbara Wussow erkrankt – ZDF muss Film umschreiben

Seit knapp fünf Jahren steht Schauspielerin Barbara Wussow neben Florian Silbereisen und Co. für die ZDF-Serie „Traumschiff“ vor der Kamera. Den Fans der Erfolgssendung ist sie in der Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold bekannt.

Ab 2018 geht Barbara Wussow mit an Bord des „Traumschiffs“ und begeistert von Folge zu Folge die ZDF-Zuschauer. Sie ersetzte damals Heide Keller, die seit Beginn der Sendung in der Rolle der Chefhostess Beatrice von Ledebur mitgewirkt hat. Doch jetzt folgt eine traurige Nachricht, die den Machern Einiges abverlangen dürfte.

„Traumschiff“-Star Barbara Wussow fällt aus

Auf Anfrage von „t-online.de“ bestätigt das ZDF jetzt, dass die Schauspielerin krankheitsbedingt nicht an den aktuellen Dreharbeiten an Land teilnehmen kann. Wie es scheint, hat die Schauspielerin bereits einige Szenen für „Traumschiff“ an Bord abgedreht.

++ „Traumschiff“: Panne bei den Dreharbeiten! Es fiel erst bei der Ausstrahlung auf ++

„Die Dreharbeiten an Bord der MS Amadea fanden bereits im November/Dezember 2022 mit Barbara Wussow statt“, so der Sender. Doch an Land müssen die Fans jetzt auf die Hoteldirektorin verzichten. Doch wie reagiert man auf so einen plötzlichen Ausfall einer Hauptrolle?

„Traumschiff“: So reagiert der Sender auf den Ausfall

Gegenüber dem Nachrichtenportal „t-online.de“ macht der Sender jetzt klar, wie sie in diesem Fall reagieren: „Das Drehbuch wurde angepasst, ein Nachdreh ist nicht erforderlich.“ Demnach ist auch eine Umbesetzung der Rolle nicht nötig.

Das bedeutet demnach, dass Barbara Wussow in ihrer Rolle zwar an Bord zu sehen sein wird, an Land aber nicht. Noch bis zum 10. Februar 2023 wird die Folge in Namibia gedreht. Wann genau die Folge im TV ausgestrahlt wird, ist aber noch nicht bekannt.

Mehr News:

Er gehört zu dem „Traumschiff“, wie kein anderer: Kapitän Max Prager. Gespielt wird die Rolle von keinem geringeren als Florian Silbereisen. Doch steht jetzt sein Aus bevor? Einer seiner Kollegen äußert dazu jetzt seine Bedenken. Mehr dazu, liest du hier.