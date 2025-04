Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen: Ein Bild verrät alles

Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler und Moderatoren des Landes: Florian Silbereisen. Seit vielen Jahren bereits ist der 43-Jährige aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ob in seinen Musikshows wie „Schlagerbooom“, „Adventsfest der 100.000 Lichter“ oder „Schlagerchampions“, aber auch als Kapitän des renommierten ZDF-„Traumschiff“ – Silbereisen ist ein Superstar.

Umso spannender, was der Ex-Partner von Helene Fischer so auf seinen Social-Media-Kanälen teilt. Dabei dürfte besonders ein Bild die Fans von Florian Silbereisen mehr als glücklich machen. So ist nach dem „Traumschiff“ bekanntlich vor dem „Traumschiff“.

Florian Silbereisen verrät das nächste „Traumschiff“-Ziel

Wer erinnert sich nicht? Am Ostermontag zeigte das ZDF die neuste Folge des „Traumschiff“. Es ging nach Miami. Ein Trip mit großen Gefühlen, einer Liebe auf der Kippe und einem alkoholbedingten Absturz. Alles also, was man auf einem Kreuzfahrtschiff so erwartet. Dazu die wunderbaren Bilder aus der US-Metropole.

Und auch das kommende „Traumschiff“, es scheint wild zu werden. Teilte Florian Silbereisen doch zu Ostern ein Bild, das ihn mit einem goldenen Schoko-Häschen zeigt. Der Fokus jedoch dürfte eher auf dem Hintergrund liegen. Dort bewegt sich im hohen Gras nämlich ein Elefant.

Florian Silbereisen und der Elefant

Dazu schreibt Silbereisen: „Wir drehen schon wieder fürs ‚Traumschiff‘ und daher wünsche ich Euch aus Afrika: Frohe Ostern! Ich wünsche Euch gesegnete Feiertage!“ Die Fans jedenfalls sind schon in heller Vorfreude. „Das Traumschiff ist Pflichtprogramm“, heißt es beispielsweise mehrfach in den Kommentaren unter Floris Elefanten-Bild. Während eine andere Zuschauerin lobt: „Immer im Einsatz, um uns zu unterhalten“.

Ein bisschen gedulden müssen sich die Fans aber noch. Schließlich kommt das nächste „Traumschiff“ erst wieder im Winter.