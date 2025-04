Florian Silbereisen: Nach der „Traumschiff“-Reise darf es jeder wissen

„Welcome to Miami“ hieß es am Ostersonntag (20. April 2025) im ZDF. Schipperte das „Traumschiff“ doch mitsamt Florian Silbereisen an Bord in die US-Metropole. Und ja, es war ein „Traumschiff“ bis oben hin gefüllt mit Dramatik.

Da betrat plötzlich die Nichte von Staff-Kapitän Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth) das „Traumschiff“, um ihren Vater in den USA zu überraschen. Spoiler: Der war gar nicht mal so begeistert von der Aktion. Schiffsärztin Jessica Delgado (gespielt von Collien Ulmen-Fernandes) wachte nach einem feuchtfröhlichen Junggesellinnenabschied plötzlich in einem fremden Bett auf. Und Florian Silbereisen? Ja, der wollte ernsthaft direkt neben Krokodilen zelten.

Florian Silbereisen und das „Traumschiff“ im Quotenglück

Doch kamen derlei Geschichten beim Zuschauer an? Und wie? Vor allem die jungen Fans blieben dem „Traumschiff“ treu. 0,632 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wollten Florian Silbereisen und Co. sehen, bescherten dem ZDF, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet, einen Marktanteil von stattlichen 14,1 Prozent.

Damit konnte sich das ZDF gegen die Konkurrenz von RTL, die Kölner zeigten Günther Jauch und „Wer wird Millionär“ (0,519 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 12,9 Prozent), und den ARD-„Tatort“ durchsetzen.

ARD zeigt neuen „Tatort“ am Ostermontag

Im Gesamtpublikum dagegen landete Florian Silbereisen knapp hinter der „Tatort“-Wiederholung „Abbruchkante“ aus Köln. Den nämlich schalteten 4,526 Millionen ein, was einem Marktanteil von 19,4 Prozent entsprach. Floris „Traumschiff“ dagegen sahen 4,463 Millionen – ein Marktanteil von 19,2 Prozent zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Spannend dürfte das Quotenrennen auch am Ostermontag (21. April 2025) werden. Während die ARD den neuen „Tatort: Im Wahn“ mit Wotan Wilke Möhring zeigt, geht das ZDF mit „Nord Nord Mord“ an den Start. RTL wiederum setzt wieder auf Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“.