„Traumschiff“: Starmoderator gibt Bewerbung ab – „Dafür würde ich eine Ausnahme machen“

Es ist noch immer das beliebteste Schiff der Deutschen: „Das Traumschiff“. Millionen schalten ein, wenn es heißt „Leinen los“ und Florian Silbereisen und seine Crew gen Paradies schippern. Klar, dass da auch immer wieder Schauspieler und Stars an Bord gehen, die man so auf dem ZDF-Luxusdampfer nicht erwartet hätte.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter legte beispielsweise schon mit dem „Traumschiff“ ab. Auch schon an Bord waren Luke Mockridge, Sarah Engels oder sogar ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt. Einer, der bislang noch nicht in den Genuss einer Kreuzfahrt mit Kapitän Max Parger kam, war jedoch „Wer weiß denn sowas?“-Quizmaster Kai Pflaume.

Starmoderator auf dem Traumschiff?

Der sprach im Interview mit „Schlager.de“ über sein Jubiläum in der ARD-Ratesendung, 1.000 Folgen durfte der Moderator schon präsentieren. „Dass es von einer täglichen Sendung 1000 Folgen gibt, das ist etwas sehr Besonderes in dieser schnelllebigen Zeit. Und wir werden von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Also, da ist noch kein Ende in Sicht“, jubelt der Moderator. Doch braucht es da nicht auch ein wenig Abwechslung?

Vielleicht auf dem „Traumschiff“? Abgeneigt scheint der 55-Jährige jedenfalls nicht. „Meine schauspielerischen Qualitäten sind begrenzt. Aber „Das Traumschiff“ ist Kult. Dafür würde ich eine Ausnahme machen. Das weiß auch mein Freund Florian. Schauen wir mal“, so Pflaume.

Am Ostersonntag legt das „Traumschiff“ wieder ab

Also ein nein klingt anders. Dann können wir ja gespannt sein, ob Kai Pflaume auch auf dem Traumschiff zu sehen ist. Vielleicht braucht es ja noch einen erfahrenen Quizmaster zur Unterhaltung der Passagiere.

Mehr Nachrichten:

Ostern 2023 ist Kai Pflaume auf jeden Fall noch nicht an Bord, wenn Florian Silbereisen sein Boot nach Kanada steuert. Eine Starbesetzung hat der 41-Jährige trotzdem dabei. Bruce Darnell, Ingolf Lück und Leonie Brill dürfen als Gaststars mit nach Vancouver reisen. Los geht es am 9. April 2023 wie immer um 20.15 Uhr im ZDF.