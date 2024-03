Das Traumschiff holt Joachim Llambi an Bord – DAS bekommen Fans selbst bei „Let’s Dance“ kaum zu sehen

Das Steuerrad vom Traumschiff hat Florian Silbereisen fest im Griff. Der Schlager-Star spielt Kapitän Max Parger. Während die ZDF-Zuschauer auf seine Figur bauen können, ändern sich die Gäste an Bord immer wieder.

Dabei setzt das ZDF immer wieder auf prominente Besetzungen. Beispielsweise war schon das einstige Traumpaar Amira und Oliver Pocher zu Gast, oder aber auch die ehemalige Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch. Nun ist ein „Let’s Dance„-Star an der Reihe.

Das Traumschiff holt IHN an Bord

Wie die „Bild“ berichtet, habe kein Geringerer als „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi eine Gastrolle in der ZDF-Serie. Dafür soll der Kult-Juror direkt nach der ersten Show von „Let’s Dance“ in dem zehnstündigen Flieger auf die Trauminsel Curacao gesessen haben. In der Karibik finden gerade die Dreharbeiten zur nächsten „Traumschiff“-Folge statt.

Der 59-Jährige wird wohl nur wenige Probleme gehabt haben, sich in seine Gastrolle einzufühlen. Denn Llambi darf einen Tänzer spielen. Und die Fans bekommen etwas zu sehen, was selbst bei „Let’s Dance“ absoluten Seltenheitswert hat: Llambi tanzt mal wieder eine feurige Salsa. Für gewöhnlich schwingt der Kult-Juror nur noch selten auf dem Parkett das Tanzbein, viel mehr übt er gerne scharfe und deutliche Kritik an der tänzerischen Leistung der Kandidaten.

Llambi rechtzeitig zurück

Apropos, besonders viel Zeit zum Drehen blieb ihm nicht, immerhin musste er am 8. März schon wieder hinterm Jurypult sitzen. Hinzu kam noch der Lufthansa-Streik ab Mittwoch, sodass der Flieger in die Heimat schon Mitte der Woche abhob.

„Ich habe mich über Herrn Llambi auf dem Traumschiff natürlich sehr gefreut, wir wollten dadurch aber selbstverständlich nicht ,Let’s Dance‘ gefährden. Wir haben ihn rechtzeitig zurück auf die Reise in Richtung Deutschland geschickt“, so Florian Silbereisen gegenüber der „Bild“. Somit war Joachim Llambi pünktlich zurück im RTL-Studio und die Traumschiff-Szenen sind auch alle im Kasten. Ausgestrahlt werden soll die Folge mit dem „Let’s Dance“-Urgestein übrigens erst Ende des Jahres.