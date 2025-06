Andrea Kiewels „Fernsehgarten“: Die Hoffnung wird von Tag zu Tag geringer

Es sind schreckliche Bilder, die uns Tag für Tag aus Israel und dem Iran erreichen. Bilder von Raketen, Feuer, Tod und Zerstörung. Seit Tagen bereits ist der Luftraum über Israel gesperrt. Die Ausreise, sie ist fast unmöglich. Das mussten auch die Fans von Andrea Kiewel und dem „Fernsehgarten“ am vergangenen Sonntag (15. Juni 2025) feststellen. Kiwi konnte nicht nach Deutschland fliegen, ihre Jubiläumssendung musste ohne die Moderatorin stattfinden. Statt der sympathischen 60-Jährigen moderierten „Let’s Dance„-Star Joachim Llambi und ZDF-Satiriker Lutz van der Horst.

Doch wie geht es weiter? Wird Kiwi am kommenden Sonntag wieder fehlen oder wird sie es pünktlich zur Aufzeichnung des „Fernsehgarten“ schaffen? Klar ist, die Hoffnung wird von Tag zu Tag geringer ob der Meldungen aus der Region. In der Nacht zu Dienstag erst, so vermeldete es die israelische Luftwaffe, habe man Ali Shadmani, den ranghöchsten Militärkommandeur und den engsten Vertrauten des iranischen Führers Ali Chamenei bei einem Luftangriff getötet. Iranische Vergeltungsmaßnahmen scheinen nach den Erfahrungen der vergangenen Tage nicht ausgeschlossen. Ebenfalls nicht ausgeschlossen ist, dass der Luftraum über Israel noch länger geschlossen bleibe.

Schafft es Andrea Kiewel am Sonntag in den Fernsehgarten?

So berichtet die „Jüdische Allgemeine“, dass die israelische Fluggesellschaft El Al zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Sundor alle Flüge bis einschließlich 19. Juni sowie zahlreiche weitere Flüge bis zum 23. Juni gestrichen habe. Der „Fernsehgarten“ soll am Sonntag, dem 22. Juni stattfinden.

++ Unsicherheit um Kiwi im „Fernsehgarten“: ZDF meldet sich zu Wort ++

Die „Berliner Morgenpost“ jedoch meldet, dass es am Mittwoch (18. Juni 2025) einen Charterflug des Auswärtigen Amtes aus der jordanischen Hauptstadt Amman nach Frankfurt geben soll. In diesem sollen deutsche Bürger ausgeflogen werden. Ob auch Andrea Kiewel darunter sein könnte, ist unklar.

Das ZDF hält sich derweil noch bedeckt. Am Montag äußerte sich der Sender angesprochen auf den kommenden Sonntag gegenüber unserer Redaktion mit den Worten: „Die Planung steht derzeit noch nicht fest. Wir melden uns zu gegebener Zeit mit den Infos zur nächsten Ausgabe.“ Die Unsicherheit – sie bleibt!