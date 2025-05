ARD/ZDF: DFB-Pokal-Fiasko droht! Fans müssen stark sein

Wenn am 24. Mai (20.45 Uhr) Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion aufeinandertreffen, geht es um nicht weniger als den Gewinn des DFB-Pokals. Wie schon in den letzten Jahren wird dieses Spiel unter anderem von Sky und ZDF übertragen.

So können nahezu alle Fußballfans dieses Spektakel verfolgen. Dass das Finale im Free-TV zu sehen ist, wird wohl noch einige Jahre so bleiben. Und doch gibt es mit Blick auf die künftige Pokalsaison bei ARD und ZDF schlechte Nachrichten für alle Fans.

ARD/ZDF: Weniger Free-TV-Spiele ab 2026?

In dieser Woche beginnt der Deutsche Fußball Bund die Rechte-Versteigerung um die DFB-Pokal–Übertragungen für vier Jahre ab 2026/2027. Somit wird in den kommenden Tagen entschieden, wer die Spiele des deutschen Vereinspokals bis 2031 übertragen wird.

Für alle Fans könnte es somit richtig bitter werden. Denn laut der „dpa“ könnten die Übertragung von 15 Pokal-Spielen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF schrumpfen. Ab 2026 könnte das Free-TV-Angebot um sechs Spiele – auf neun – verringert werden. In dem Fall wären es 40 Prozent weniger Spiele für den Free-TV-Zuschauer!

Während ARD und ZDF seit 2022 15 Pokalspiele pro Saison übertragen, zeigt Pay-TV-Riese Sky gar alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis hin zum Finale. Ob das auch in Zukunft so bleibt, ist offen. Denn laut „dpa“ könnte die aktuelle Rechte-Regelung auch weitergeführt werden.

Vergabe von großem Rechtepaket

Wenn in dieser Woche entschieden wird, wer diese Pokalspiele der Herren übertragen darf, wird auch entschieden, wer die Pokalpartien der Frauen zeigen wird. Zum ersten Mal werden bei der Rechtevergabe auch die Rechte des DFB–Pokals der Frauen versteigert. So ist es möglich, dass es in der kommenden Spielzeit fünf Frauen-Spiele im Free–TV geben wird.

Bei den Spielen der Herren wird es in der kommenden Spielzeit, also der Saison 25/26 in jedem Fall noch bei 15 Spielen, die im Free-TV laufen werden, bleiben. In Zukunft ist das noch offen.