ZDF-Star Dunja Hayali verstößt gegen das Gesetz – jetzt bekommt sie Post von der Polizei

Post für Dunja Hayali! Doch auf den Inhalt des Briefes hätte der ZDF-Star wohl lieber verzichtet…

Dunja Hayali wird zur Kasse gebeten – insgesamt 55 Euro soll der ZDF-Star blechen. Grund ist ihr Hund Wilma. Der war nämlich nicht ordnungsgemäß angeleint. Auf ihrem Instagram-Account berichtet die 48-Jährige von dem Vorfall.

ZDF-Star leinenlos auf dem Weg zur Party

„Wilma, Pollo und ich waren auf eine Geburtstagsfeier in Köln eingeladen. Auf dem Hinweg wurden wir von der Polizei/Ordnungsamt angehalten. Leine samt Halsband fehlten. Bei Wilma, nicht bei Pollo. Das hat Wilma ausreichend festgehalten. Und auch wenn wir gut erzogen sind – ohne Leine besser hören als mit – gilt natürlich auch für uns, die wir freiheitsliebend sind, die VV LHundG § 11 Absatz 6. Die Strafe folgt zwar nicht auf dem Fuße, sondern erst knapp sechs Monate später“, schreibt Hayali in dem Social-Media-Post.

Weiterhin heißt es: „Da wir bereits in der Nähe der stattfindenden Feier waren, sind wir also weiter ohne Leine und Halsband. Da keiner der anwesenden Gäste zufällig erwähnte Utensilien dabei hatte, mussten wir den Rückweg antreten, wie wir gekommen sind. Wissend um unsere ‚leinenlose Nacktheit‘ sind wir extra lang auf der Feier geblieben. Denn der Plan, beziehungsweise die Hoffnung war, dass wir mitten in der Nacht nicht gesehen werden.“

ZDF-Journalistin Hayali kassierte zweite Strafe

Doch dieser Plan sollte nicht aufgehen: Hayali wurde erneut angehalten und belehrt – und kassierte prompt die zweite Strafe. „Wie ich die hätte umgehen können, wussten die über zehn Einsatzkräfte, die uns vorsichtshalber einkesselten, allerdings auch nicht. Da wir nun – wenn auch unfreiwillig – zu Wiederholungstäterinnen wurden, fiel Strafe zwei auch etwas höher aus.“

Doch immerhin hat das TV-Gesicht aus der Sache gelernt: „Sei immer in der Lage eine Leine aus dem Nichts zu basteln, die Weltwilmaschaft muss endlich umgesetzt werden“, scherzt Hayali. Immerhin scheint die Journalistin den Fauxpas mit Humor zu nehmen.

ZDF: Dunja Hayali will zusätzlich spenden

Und eine gute Sache hatte das Leinen-Malheur dann auch noch: „Nun gut, wenn ich schon die Stadt Köln unfreiwillig finanziell unterstütze, kann ich die gleiche Summe auch freiwillig dem Kölner Tierheim zukommen lassen. Dann hat dieses Doppel-Intermezzo wenigstens etwas Sinn.“