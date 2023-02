ZDF: Dunja Hayali bekommt eindeutige Nachricht – „Um Gottes Willen“

Sie kam, sah und siegte. Seit einer Woche moderiert ZDF-Moderatorin Dunja Hayali neben dem ZDF-„Morgenmagazin“ und dem ZDF-„Sportstudio“ auch als Hauptmoderatorin das „heute Journal“. Und die 48-jährige Dattelnerin macht das so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.

Ruhig, souverän und kritisch zeigte sich Dunja Hayali in ihrer ersten „heute Journal“-Woche. Das wissen auch die Zuschauer zu schätzen. So veröffentlichte die ZDF-Frau bei Instagram Zuschauer-Post. Und bekam im Anschluss gleich noch einen Vorschlag für einen Anschlussjob.

ZDF-Zuschauer feiern Dunja Hayali

Doch beginnen wir erst einmal mit dem Brief. „Es könnte mit Ihnen nicht besser besetzt sein“, heißt es darin. Und weiter: „Bitte bleiben Sie so, wie Sie sind. Souverän, unaufgeregt, und dennoch hart gegenüber Menschen, die versuchen, mit dummen Aussagen und Phrasen davonzukommen.“

Eine Bestätigung für Dunja Hayali. „Dann hänge ich doch noch einen Tag im ‚heute Journal‘ dran“, witzelt die Moderatorin. Doch es ist nicht die einzige positive Bestätigung. „Da kann ich mich nur anschließen. Machen Sie weiter so und bleiben Sie bitte auch so wie Sie sind“, heißt es beispielsweise. Oder: „Sie geben ein gutes Gefühl und positive Vibes in mein Wohnzimmer, auch wenn die Nachrichten teils schrecklich sind.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und wenn die Fans schon mal so in Lobesstimmung sind, glaubt einer schon die kommende Staatschefin gefunden zu haben. „Hayali for Bundeskanzlerin“, heißt es bei Instagram. Eine Option für die 48-Jährige?

„Um Gottes Willen. Bitte nicht! Wobei, die erste Bundeskanzlerin ohne Parteizugehörigkeit und irgendwelche Präferenzen. Warum nicht? Oder doch lieber Bundespräsidentin? Allein schon für Wilma und dem Garten“, witzelt Hayali, während sich ihre Fans schon die Vorzüge der Dattelnerin im Schloss Bellevue vor Augen führen.

Mehr Nachrichten:

„Und die erste Bundespräsidentin mit Migrationshintergrund. Was für ein Fortschritt. Dann können Sie es den Hintern so richtig zeigen, denn das höchste Amt in Deutschland darf man nicht beleidigen. Nur wer moderiert denn das heute Journal? Es war ja schon ein Graus, als Steffen Seibert die heute Nachrichten gegen das Bundespresseamt getauscht hatte“, schreibt eine Zuschauerin. Na, dann sind wir ja mal gespannt, wann Dunja Hayali und Hundedame Wilma durch die Parkanlagen von Schloss Bellevue tollen werden.