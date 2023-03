ZDF-Star Dunja Hayali sitzt am Flughafen – als SIE auftaucht, bricht sie fast in Tränen aus

Dunja Hayali kann so schnell nichts aus der Fassung bringen. Die ZDF-Moderatorin muss sich täglich hasserfüllten Bemerkungen in den sozialen Medien stellen, doch etwas davon anmerken lässt sie sich nie. Vor der Kamera bewahrt die 48-Jährige stets höchste Professionalität.

Nach einem furchtbar anstrengenden Tag fällt jedoch auch bei dem ZDF-Star mal die Maske. Als Dunja Hayali also völlig erschöpft am Flughafen auf ihren Flieger wartet, der sie endlich nach Hause bringen soll, wird sie plötzlich vom Schicksal überrascht. Mit dieser Wendung hat die „Morgenmagazin“-Moderatorin definitiv nicht gerechnet.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali bekommt rührende Notiz zugesteckt

Jeder kennt diese schwachen Momente, in denen man die Hoffnung auf das Gute aufgegeben hat und nur noch schwarz sieht. Am liebsten würde man sich dann mit einer Decke auf der heimischen Couch verkriechen und den Tag an einem vorbeiziehen lassen. Blöd nur, wenn man gleichzeitig Termine hat, die sich nicht umgehen lassen – so wie ZDF-Star Dunja Hayali.

Die Journalistin sitzt gerade „erschöpft und entnervt“ am Gate und starrt auf ihr Smartphone, um sich die Wartezeit zu vertreiben, als auf einmal eine fremde Person auf sie zukommt. Ohne ein Wort zu sagen, hinterlässt sie der ZDF-Bekanntheit eine kleine Notiz, die den eben noch so düsteren Tag in Vergessenheit geraten lässt. Bei Instagram teilt Dunja ein Beweisfoto von der wohltuenden Nachricht. „Vielen Dank, dass Sie so eine tolle und charismatische Frau sind. Sie sind so wertvoll!“, ist darauf zu lesen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es sind genau diese Art von Worten, die Dunja Hayali in diesem Moment am meisten gebraucht hat. Die herzerwärmende Geste der Fremden rührt die ZDF-Moderatorin beinah zu Tränen. „Ein irgendwie schönes Gefühl machte sich in mir breit. Auch ich strahlte plötzlich und vergaß darüber hinaus für einen Augenblick meine Probleme. Und dann dachte ich, wie wertschätzend einfach das ‚Miteinander‘ doch sein kann – man darf es nur nicht vergessen“, erklärt sie ihren Followern.

Weitere News:

Von ihrem unbekannten Glücksbringer will Dunja Hayali lernen. „Wenn Sie, wie ich ein paar Menschen oder Tiere um sich herum haben, die Ihnen wichtig sind oder eine Person, z.B. an der Supermarktkasse, die Lehrperson ihres Kindes, die Person, die den Müll abholt, ihr Arzt, ihre Nachbarin – diese Woche bitte nutzen, um es auch mal wieder zu sagen und/ oder zu zeigen!“, rät sie deshalb all denjenigen, die ihr bei Instagram folgen.